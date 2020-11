A legjobb ételek a fogaknak

Fogaink egészsége nemcsak a szép mosoly és a kellemes lehelet miatt fontos, hanem azért is, mert a fog- és ínyproblémák hosszú távon egyéb gondokat is okozhatnak a szervezetben. Lássuk, milyen ételek jelenthetnek segítséget a megelőzésben.

Akiknek már akadtak problémáik a fogzománcukkal, azok számára érdemes óvatosan bánni a citrusfélék fogyasztásával – írja a health.com. Ugyanakkor azok a narancslevek, amelyek hozzáadott kalciumot és D-vitamint tartalmaznak, kifejezetten hasznosak lehetnek – persze csak rendszeres fogmosás és fogselymezés mellett. A folyadékok közül kifejezetten hasznos még a víz fogyasztása is, mivel segít lemosni a cukrot és a savakat a fogak felszínéről.

A tej és tejtermékek remek kalciumforrások, ez az ásványi anyag pedig kulcsfontosságú a fogak egészségének szempontjából, mivel nemcsak a csontokat, de a fogzománcot is erősíti. Emellett a tejtermékekben, különösen a sajtokban egy kazein nevű fehérje is található. Kutatások szerint ez a kalciummal együtt fontos szerepet játszik a fogzománc erősítésében és regenerálásában. A joghurt is hozzájárulhat a szájüreg egészségesen tartásához, mivel a benne lévő jótékony hatású baktériumok jót tesznek az ínynek, egyben segíthetnek megakadályozni, hogy lyukas fogaink legyenek. Persze fontos, hogy lehetőség szerint hozzáadott cukortól mentes termékeket vásároljunk.

A leveles zöldek (és egyéb, rostokban gazdag zöldségfélék) nemcsak az emésztésünknek és a koleszterinszintünknek tesznek jót, hanem a fogainknak is, mivel jól meg kell őket rágni. Egy tál leveles spenót elfogyasztása egyben remek fogtisztítás is: a rágás hatására nyál termelődik, maguk a levelek pedig a rágás utáni pépes állapotukban finoman átdörzsölik a fogak felszínét. A zeller hasonló hatású, rágása során segít eltávolítani az ételdarabkákat és a baktériumokat a fogak felszínéről. Hasonló okokból érdemes rendszeresen nyers répát rágcsálni, amiben ráadásul az A-vitamin provitaminja is nagy mennyiségben megtalálható. A mandula szintén jót tesz a fogaknak, mivel sok benne a kalcium és a fehérje.

Forrás: hazipatika.com