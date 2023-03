A tavaszi kerti munkák idején is vigyázzunk a sünökre

A tavasz egyre több jelét adja közeledtének. Bár napközben már többnyire napos, derűs az idő, még mindig jellemző a hűvös szél és az éjszakai hidegek térségünkben.

A kertekben is megkezdődtek az évszakhoz kapcsolódó munkák, egyre többen töltik szabadidejüket, hétvégéjüket a kiskertekben. Több állat is felébredt már téli álmából, így például a sün is.

Az állatvédők óvatosságra intenek mindenkit a kerti munkák megkezdésével.

A sündisznó levélhalmok, növénykupacok rejtekében tölti téli álmát. A nőstények itt is ellenek, ezért az óvatlanul végzett kertrendezés könnyen teljes családok pusztulását is okozhatja.

Fontos ilyenkor, hogy az avart ne gyújtsák meg. Először mindenképpen forgassák át a halmot, lehetőleg kézzel vagy a szerszám nyelével, de semmiképpen se vasvillával. Így meggyőződhetnek arról, hogy nincs-e sün az avar alatt.

Ha sünfészket találnak, akkor hagyják érintetlenül a családot. Ne nyúljanak a kölykökhöz, hanem fedjék vissza a fészket gallyakkal, avarral.

Amennyiben muszáj a gallyrakást eltüntetni, vagy zavaró helyen van az udvaron, várjanak vele 4-5 hetet, amíg a kicsinyek megerősödnek és maguktól hagyják el a fészket.

A Kárpát-medencében egyetlen sünféle, a keleti sün él.

A keleti sün éjszakai életmódot folytat. Az állat tápláléka főként földigilisztákból és csigákból áll, de más kisebb állatokat is fogyaszt, például sáskákat, földön fészkelő madarak fiókáit, gyíkokat, de néha dögöket vagy lehullott gyümölcsöket is eszik.

Ukrajnában megtalálható még a sün másik fajtája is, a füles sün. Főként Luhanszk és Donyeck megyében található az élőhelyük. A füles sün szerepel Ukrajna Vörös Könyvében, ugyanis a kihalás fenyegeti. Ezen emlősök száma Ukrajnában nem haladja meg a néhány tucat egyedet.

Kárpátalja.ma

Fotó: Illusztráció