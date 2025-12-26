Karácsonyi ajándékkal lepték meg a gyerekeket a 128-as dandár katonái

A 128-as kárpátaljai hegyi rohamdandár katonái Zaporizzsja megyében egy oktatási intézménybe látogattak, hogy karácsony alkalmából örömet szerezzenek a gyerekeknek.

Az eseményen óvodások és alsó tagozatos diákok vettek részt. A legkisebbek karácsonyi énekekkel és ünnepi műsorral készültek, amelyben a béke, a remény és az összetartozás üzenete kapott hangsúlyt. A gyerekek előadásukkal köszönték meg a katonák szolgálatát és fejezték ki béke iránti vágyukat.

A katonák pedig ajándékokkal érkeztek: édességeket és csomagokat adtak át a gyerekeknek, hozzájárulva ahhoz, hogy a nehéz körülmények ellenére is szebbé tegyék az ünnepet.

Kárpátalja.ma