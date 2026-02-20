New Yorkból Ungvárra

Egy amerikai házaspár 2011-ben költözött az Egyesült Államokból Ungvárra. Tevékenységük az egészségügy és az oktatás területére összpontosul.

Michael John Halenbeck először 2003-ban érkezett Ungvárra, amikor egy New York-i egyházi önkéntes csoport tagjaként szolgált a városban. Bár ezt követően visszatért az Egyesült Államokba, Ukrajna a tervei között maradt.

2005-ben feleségül vette Anne Marie-t. A házaspár külföldi szolgálat mellett döntött, és egy évvel később Ungvárra utaztak. Anne gyermektáborban dolgozott, Michael pedig roma közösségekben végzett munkát. Ekkor gondolkodtak el először a tartós letelepedésen.

A döntést többéves felkészülés előzte meg. Ukrán nyelvet tanultak és szakmai képzéseken vettek részt. 2011-ben megszületett lányuk, Szolomija, majd négy hónappal később a család végleg Ungvárra költözött. Anne egy klinikán helyezkedett el, Michael pedig angol nyelvet tanított.

A 2022-ben kezdődött teljes körű orosz invázió után a család úgy határozott, hogy Ukrajna területén marad. Döntésüket azzal indokolták, hogy az országot otthonuknak tekintik, és továbbra is támogatni kívánják a helyi közösséget.

Anne Marie rehabilitációs szakember. Felsőfokú végzettségét az Egyesült Államokban szerezte, Ukrajnában pedig további hét éven át képezte magát. Sztrókon és koponya-agysérülésen átesett páciensekkel dolgozik, ezenkívül részt vesz a katonák rehabilitációjában, valamint angol nyelven oktat egy orvosi egyetemen. Férjével közösen egy jótékonysági alapítványt is létrehoztak.

A házaspár három gyermeket nevel: Szolomiját, Mihajlót és Fedort.

Nyitókép: dmsu.gov.ua

Kárpátalja.ma/mukachevo.net