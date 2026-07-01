Anya-lánya program a KMNE-ben

Az elmúlt héten került megrendezésre a KMNE soron következő anya-lánya programja. Ezúttal az édesanyák és lányaik a Beregardói Levendulamezőre látogattak el közösen, ahol színes programok várták őket.

A 18 anya-lánya páros a megérkezést követően két csoportra oszlott. A résztvevők egyik fele Gogola Éva segítségével próbálhatta ki a nemezelést: az anyák és lányaik különleges gyapjú kistáskákat díszíthettek ki saját elképzeléseik szerint. A kezdeti bizonytalankodás után az anyukák és a gyerekek hamar belejöttek a munkába, és sok nevetés közepette szebbnél szebb alkotások születtek.

Közben a csapat másik fele Markó Veronika közreműködésével levendulás termékeket – fürdősót és testradírt – készített. A gyerekek különösen élvezték a keverést-kavarást, valamint a levendulás kozmetikumok összeállítását.

Pihenésképpen az anyukák és lányaik fotózkodtak a levendulabokrok között, bejárták a mezőt, majd közösen elfogyasztották az uzsonnát. A házigazdák finom levendulaszörppel is megvendégelték a program résztvevőit.

A program azonban ezzel korántsem ért véget, hiszen meglepetésvendégként érkezett a csoporthoz Mészáros Renáta mentálhigiénés szakember, aki játékos foglalkozás keretében próbálta még közelebb hozni egymáshoz az édesanyákat és lányaikat.

A résztvevők számos elgondolkodtató és fontos kérdést jártak körül, miközben meglepő következtetéseket is levonhattak. Többek között szó esett arról, hogy egy nagycsalád életében nem mindig könnyű elegendő időt és figyelmet fordítani minden gyermekre külön-külön, illetve arról is, hogy a gyerekek igényei mennyire eltérőek lehetnek életkoronként és életszakaszonként.

A nagy meleg ellenére fáradtan, de feltöltődve indultak haza a résztvevők. Köszönjük ezt a szép alkalmat a nagycsaládos egyesületnek és Szilágyiné Tóth Gabriella alelnöknek, aki megszervezte számunkra ezt a napot!

Legközelebb szerdán újabb 20 anya-lánya páros vesz részt ugyanezen a programon.

Tarpai Zsuzsanna,

résztvevő

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