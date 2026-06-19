Aranysakált figyeltek meg a csernobili zónában

Újabb területen jelent meg az aranysakál Ukrajnában. A ragadozót a Csernobili Sugárzási és Ökológiai Bioszféra Rezervátum területén is észlelték.

A rezervátum tájékoztatása szerint 2026 júniusában egy elpusztult aranysakált találtak a Csernobil és Pripjaty közötti útszakaszon, amelyet feltehetően autó ütött el. A faj jelenlétét korábban már nyomok, megfigyelések és fotócsapdák felvételei is jelezték, azonban a képek minősége nem tette lehetővé a pontos azonosítást.

A szakemberek szerint az aranysakál jelenleg még ritka fajnak számít a csernobili területen, és állománya egyelőre nem jelentős. Ugyanakkor a ragadozó már Ukrajna szinte teljes területén megjelent, és folyamatosan bővíti élőhelyét.

A legtöbb aranysakál jelenleg Ukrajna déli régióiban, többek között Odessza, Mikolajiv és Herszon megyében él.

A természetvédők szerint a sakál terjedése egy szélesebb európai folyamat része, amely során több ragadozó emlős állománya is növekszik. A szakértők azt is megjegyzik, hogy az aranysakál jelenléte csökkentheti egyes fajok, például a róka és a nyestkutya számát, amelyek többek között a veszettség terjesztésében is szerepet játszhatnak.

Az aranysakál nagyobb a rókánál, de kisebb a farkasnál, testsúlya általában körülbelül 15 kilogramm. Éjszakai életmódot folytat, és általában kerüli az embert. Az egészséges állatok nem jelentenek veszélyt az emberekre.

A rezervátum munkatársai szerint egyelőre kevés információ áll rendelkezésre arról, hogyan alkalmazkodik az aranysakál a csernobili környezethez. Feltételezések szerint táplálékát többek között elhullott állatok, rágcsálók, madarak, őzek és fiatal szarvasok alkothatják.

Kárpátalja.ma/tsn.ua

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