Augusztus 13. – a balkezesek világnapja

A balkezesek világnapját 1992 óta egy amerikai szervezet kezdeményezésére ünneplik meg augusztus 13-án. A világnap egyik célja, hogy eloszlassa a félreértéseket a balkezességről.

A balkezesség nem megszokáson, hanem biológiai alapokon nyugszik. A balt a jobbal szemben előnyben részesítő kézhasználat, ami a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható. Ezért is gyakoribb a művészek körében. Becslések szerint a a Föld népességének csaknem 15 százaléka balkezes.

Már az anyaméhben kezd kialakulni a „kezesség”

A balkezesség az átlagos népességhez viszonyítva gyakrabban fordul elő egypetéjű ikrek esetében. Statisztikailag 76 százalékos eséllyel lesz az ikerpár másik tagja is balkezes, ha az egyik fél is az. A szakértők szerint ennek genetikai és környezeti okai vannak.

A kézdominancia már az anyaméhben elkezd kialakulni. Számos ok közül, melyeket a kezesség kialakulásának indokaként feltételeznek, a legújabb kutatások szerint az anyaméhen belüli fekvés és a tesztoszteronszint határozza meg leginkább a kezesség kialakulását.

A kezesség kialakulásának szokásos menetrendje szerint születésünket követően a 12. héten kétkezesek, 36. héten balkezesek, a 44. héten jobbkezesek, egyéves kor körül balkezesek, másfél éves korban kétkezesek, kétévesen jobbkezesek vagyunk. Később, négyéves kor körül már megfigyelhető a kézdominancia, majd a 8. életévünkben alakul ki a végleges kézhasználat.

A balkezesség gyakoribb Dél-Ázsiában, Kelet-Európában és Délkelet-Ázsiában, míg Nyugat-, Észak-Európában és Afrikában kevésbé. Az utóbbi években a balkezesek aránya Nyugat-Európában is folyamatosan nő.

Évszázadokig negatív megkülönböztetésben volt részük

A társadalmi normák egészen a 20. század közepéig megkívánták a balkezesektől azt, hogy szokjanak át a másik kezükre. Az iskolában a 20. század közepéig veréssel, majd a szülői erőszak sugalmazásával igyekeztek azt elérni, hogy a sutának nevezett gyermek a „jó kezébe” vegye a különböző használati eszközöket. Ez az erőszakos pedagógia módszer azonban beszéd- és viselkedési zavart okozott.

A magyar mellett számos idegen nyelv bővelkedik olyan kifejezésekben és szófordulatokban, amelyek arra utalnak, hogy a bal „rossz”. Anyanyelvünkben ilyen például a balsors, a balszerencse, a ballépés vagy a balul sül el, illetve a bal lábbal kel vagy az ügyetlen szinonimájaként használt kétbalkezes.

Az angol sinister szó jelentése baljóslatú, amely a latin sinistralis – balkezes, bal oldali – szóból ered. Az eredeti latin kifejezés jelentése később változott, és használták gonosz és szerencsétlen értelemben is.

Tudományos teszttel megállapítható, melyik kéz dominál

Azt, hogy a két kéz közül melyik a dominánsabb, egy tudományosan elismert teszttel, az Edinburgh Handedness Inventoryval szokták megvizsgálni. A teszt 10 darab, kézzel végzett tevékenység esetén figyeli, melyik kezével szokta a műveletet elvégezni az adott személy.

A grafológiának viszont többféleképpen tudja megállapítani, hogy melyik kezét használja a különböző helyzetekben az egyébként jobb kézzel író ember. Ha ezeket a vizsgálatokat elvégzik, a balkezesek aránya inkább 20-25 százalék, vagyis mindenki kicsit bal- és kicsit jobbkezes. Sőt, vannak úgynevezett vegyes kezűek, akik kétkezesek, vagyis egyformán képesek jobb és bal kézzel is írni.

Tudományosan bizonyított az is, hogy a férfiak körében nagyjából kétszer annyi a balkezes, mint a nők között.

Meg kell tanulniuk a jobbkezesek fejével is gondolkodni

A balkezesség hátránya, hogy a mindennapokban használatos eszközöket alapvetően jobb kézre tervezik. A balkezeseknek helyzetükből adódóan meg kell tanulniuk a jobbkezesek fejével gondolkodni, és el kell sajátítaniuk jó pár használati tárgy jobbkezes használatát.

A hétköznapokban megszokott jobbról balra írás szintén nem válik előnyükre, hiszen az írásképet rontja. Már az írástanulás során számos nehézséggel kell megküzdeniük. A szakértők ezért az úgynevezett horgas kéztartással való írástanítást javasolják esetükben, ahol az íróeszközt fentről lefelé tartják, így rálátnak a papírra.

Bár a fogyasztói társadalom már felismerte a balkezesek táborát, ezért már egyre több, kifejezetten a számukra készült szerszámot és egyéb használati tárgyat lehet vásárolni, de a szakértők szerint még van hova fejlődnünk.

Forrás: hirado.hu