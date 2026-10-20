Az elmúlt héten 41 gyermek jött a világra Munkácson

A munkácsi Szent Márton Kórház szülészeti osztályán az elmúlt hét folyamán 41 újszülött látott napvilágot – közölte az egészségügyi intézmény a Facebook-oldalán.

A csecsemők közül 21 kislány és 20 kisfiú. Az újszülöttek között egy ikerpár is van.

A kismamák közül heten Munkács városából, heten a Munkácsi járásból, 26-an pedig más járásokból érkeztek a kórházba.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját a kórház hivatalos oldalán tekinthetik meg.

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