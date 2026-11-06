Az idei október volt a legmelegebb a mérések kezdete óta

Az idei október volt a legmelegebb október a globális mérések kezdete óta, és szinte biztosra vehető, hogy 2026 lesz a második olyan naptári év 2024 után, amikor a globális átlaghőmérséklet több mint 1,5 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti szintet – közölte pénteken az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata (C3S).

A jelentés szerint októberben a globális átlaghőmérséklet 15,35 Celsius-fok volt, ami 0,90 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak átlagát, az iparosodás előtti, 1850 és 1900 közötti szintnél pedig 1,75 fokkal volt magasabb. Ezzel már a harmadik egymást követő hónapban haladta meg a globális hőmérséklet az 1,5 Celsius-fokos küszöböt.

Samantha Burgess, az európai középtávú időjárás-előrejelző központ (ECMWF) éghajlatügyi stratégiai vezetője szerint a rendkívül erős El Nino jelenség tovább fokozza az emberi tevékenység okozta felmelegedést. Hangsúlyozta, hogy a négyéves átlagkülönbség 1,5 fok fölé emelkedése különösen figyelemre méltó, mivel a tartós globális felmelegedést jelzi.

Európában az idei október a második legmelegebb volt a mérések kezdete óta. A szárazföldi átlaghőmérséklet 11,51 Celsius-fokot ért el, ami 1,49 fokkal haladta meg az 1991-2020-as átlagot. Különösen Skandináviában és Kelet-Európában mértek az átlagosnál magasabb hőmérsékleteket, míg a Balkán déli részén, Görögországban és Törökország nyugati térségeiben az átlagosnál hűvösebb időjárás uralkodott.

A Copernicus hangsúlyozta, hogy az októberi rekordhőmérsékletek és az óceánok tartós felmelegedése egyaránt a globális éghajlatváltozás folytatódását jelzik.

Forrás: MTI

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