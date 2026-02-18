Még húsvét előtt megnyílhat a mozi Beregszászban

Hamarosan véget ér az immár húsz éve elhagyatott beregszászi moziépület felújítása. A modern filmszínház megnyitójára a tervek szerint még húsvét előtt sor kerül.

A hírről Babják Zoltán, Beregszász polgármestere számolt be a Facebookon, aki az intézmény tulajdonosával, Olekszandr Szekeressel együtt járta be a helyszínt.

„Ez fontos befektetési projekt kistérségünk számára – új szabadidős lehetőségeket kínál a lakosoknak, és további vonzó helyszínt jelent városunk vendégeinek”

– fogalmazott Babják Zoltán.

Bejegyzéséből kiderül továbbá, hogy az épületben kávézó és játszóház is várja majd a látogatókat. A 105 férőhelyes vetítőterem ráadásul konferenciák, közösségi fórumok helyszíne is lehet a jövőben.

