Hamarosan Kárpátaljára érkezik a betlehemi láng

December 14-én ünnepélyes keretek között érkezik meg a betlehemi láng Kárpátaljára. A lángot a kárpátaljai cserkészek hamarosan átveszik szlovák társaiktól, majd 11.00 órakor kerül sor a hivatalos átadásra az Ungvári Görögkatolikus Székesegyházban.

A szervezők arra kérik a város lakóit, hogy hozzanak magukkal mécseseket, de a helyszínen is lehet majd vásárolni. A ceremónia után a cserkészek a lángot kórházakba, iskolákba, különböző intézményekbe, valamint a frontvonalra is eljuttatják.

A láng ugyanezen a napon Munkácsra is megérkezik. A Munkácsi Városi Tanács tájékoztatása szerint a lángot először a város központjában, majd a 128-as dandár hősi halottainak emlékművénél gyújtják meg.

