Hogyan készítik a borscsot a különböző megyékben?

Orbán Viktória Színes
A borscs az ukrán nép kedvelt étele. Mint minden ételnek, ennek is megvannak a helyi változatai. Az Ukrinform hírportál erről közölt egy ismertetőt szeptember 13-án.

A borscs elkészítésének minden megyében megvan a maga különlegessége:

  • Kárpátalja – fehér borscs savanyúkáposztával és kölessel, vargányagombával;
  • Voliny megye – böjti borscs hallal, feketeborscs vaddisznóvérrel;
  • Lemberg megye – céklakvász alappal, „fülekkel” vagy kreplikivel (szerk. töltött tésztafélék);
  • Ivano–Frankivszk megye – hucul borscs savanyított fehér céklából, kakukkfűvel;
  • Ternopil megye – borscs friss, zsenge zöldségekkel;
  • Csernyivci megye – borscs kovászos alaplével (savanyítással);
  • Hmelnickij megye – borscs szárított gyümölcsökkel, füstölt körtével;
  • Vinnicja megye – borscs meggyel;
  • Zsitomir megye – borscs szárított hallal és gombával;
  • Rivne megye – borscs szárított körtével, kemencében sütve;
  • Kijev megye – céklakvász alapú borscs savanyított almával;
  • Csernyihiv megye – borscs cukkínivel;
  • Szumi megye – Romen településéről származó hideg borscs, illetve Krolevecből ismert borscs almával;
  • Poltava megye – borscs galuskával;
  • Harkiv megye – borscs sertésbordával vagy marhacsonttal főzve;
  • Zaporizzsja megye – borscs sült hallal;
  • Dnyipropetrovszk megye – borscs hallal, babbal és fokhagymával;
  • Kirovohrad megye – borscs tejsavós alappal;
  • Cserkaszi megye – borscs fokhagymás pampuskaval (szerk. kelt tésztából készült lepénnyel);
  • Odessza megye – borscs besszarábiai módra, hallal;
  • Mikolajiv megye – borscs sült apróhalakkal;
  • Donyeck megye – kozák borscs csalánnal és sprothallal;
  • Luhanszk megye – borscs cékla nélkül;
  • Krím – a borscs itt a csorba nevű leveshez hasonlít.

Az általunk ismert borscs leves receptjét IDE KATTINTVA tekinthetik meg.

Kárpátalja.ma