Hogyan készítik a borscsot a különböző megyékben?
A borscs az ukrán nép kedvelt étele. Mint minden ételnek, ennek is megvannak a helyi változatai. Az Ukrinform hírportál erről közölt egy ismertetőt szeptember 13-án.
A borscs elkészítésének minden megyében megvan a maga különlegessége:
- Kárpátalja – fehér borscs savanyúkáposztával és kölessel, vargányagombával;
- Voliny megye – böjti borscs hallal, feketeborscs vaddisznóvérrel;
- Lemberg megye – céklakvász alappal, „fülekkel” vagy kreplikivel (szerk. töltött tésztafélék);
- Ivano–Frankivszk megye – hucul borscs savanyított fehér céklából, kakukkfűvel;
- Ternopil megye – borscs friss, zsenge zöldségekkel;
- Csernyivci megye – borscs kovászos alaplével (savanyítással);
- Hmelnickij megye – borscs szárított gyümölcsökkel, füstölt körtével;
- Vinnicja megye – borscs meggyel;
- Zsitomir megye – borscs szárított hallal és gombával;
- Rivne megye – borscs szárított körtével, kemencében sütve;
- Kijev megye – céklakvász alapú borscs savanyított almával;
- Csernyihiv megye – borscs cukkínivel;
- Szumi megye – Romen településéről származó hideg borscs, illetve Krolevecből ismert borscs almával;
- Poltava megye – borscs galuskával;
- Harkiv megye – borscs sertésbordával vagy marhacsonttal főzve;
- Zaporizzsja megye – borscs sült hallal;
- Dnyipropetrovszk megye – borscs hallal, babbal és fokhagymával;
- Kirovohrad megye – borscs tejsavós alappal;
- Cserkaszi megye – borscs fokhagymás pampuskaval (szerk. kelt tésztából készült lepénnyel);
- Odessza megye – borscs besszarábiai módra, hallal;
- Mikolajiv megye – borscs sült apróhalakkal;
- Donyeck megye – kozák borscs csalánnal és sprothallal;
- Luhanszk megye – borscs cékla nélkül;
- Krím – a borscs itt a csorba nevű leveshez hasonlít.
Az általunk ismert borscs leves receptjét IDE KATTINTVA tekinthetik meg.