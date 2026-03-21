Enyhe fagyokra számíthatunk Kárpátalján

A tavasz érkezése ellenére megyénkben ismét hűvösre fordul az időjárás. A meteorológusok szerint enyhe fagyok várhatóak a következő napokban.

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint hétvégén felhős idő várható, helyenként gyenge eső vagy havazás is előfordulhat.

A megye nagy részén a levegő hőmérséklete 0 és 3 °C között alakul, az északkeleti szél erőssége 5-10 m/s lesz.

Szombaton a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és 3 °C között várható, napközben 11–16 °C lehet.

Vasárnap maradt a borult, felhős idő. Éjszaka és a hajnali órákban 0 és -2 °C között alakul a levegő hőmérséklete, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 12–17 °C között alakul.

