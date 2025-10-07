Ezeket az ételeket tilos a fagyasztóba tenni

A fagyasztó a háztartás egyik legnagyobb segítsége: meghosszabbítja az élelmiszerek eltarthatóságát, így kevesebb étel kerül a kukába. Azonban nem minden alapanyag viseli jól a fagyasztást — egyes termékek állaga, íze, sőt akár a biztonságos fogyaszthatósága is megsínyli a mélyhűtést. Az Agronews.ua összegyűjtötte, mely ételeket semmiképp sem ajánlott lefagyasztani.

Nyers tojás

Sokan próbálják a tojást a fagyasztóba tenni, pedig ez nagy hiba. A tojásban lévő folyadék megfagyáskor kitágul, a héj megreped, és a fehérje felengedés után vizes, gumis állagú lesz.

Lágy sajtok

A brie, camembert, feta, ricotta vagy mozzarella típusú sajtok nem viselik jól a hideget. Kiolvasztás után szemcséssé válnak, elveszítik krémes állagukat és ízüket. Ezeket a sajtokat inkább frissen fogyasszuk, és csak annyit vásároljunk, amennyi néhány napon belül elfogy.

Magas víztartalmú gyümölcsök

Az uborka, görögdinnye, sárgadinnye, alma vagy szőlő fagyasztás után szinte péppé válik, hiszen a sejtfalak megsérülnek. Ezeket a gyümölcsöket inkább aszaljuk vagy készítsünk belőlük gyümölcslapot (pastillát), ha meg akarjuk őrizni a nyár ízét.

Majonézes vagy tejfölös saláták

A majonéz és tejföl szétválik, a zöldségek elveszítik állagukat, a saláta pedig keserűvé válhat. Ezeket a fogásokat legfeljebb egy napig tároljuk hűtőben, és készítsük mindig frissen.

Tejtermékek és erjesztett készítmények

A joghurt, kefir, aludttej, tejföl vagy író fagyasztás után csomós, szemcsés lesz. A bennük található jótékony baktériumok elpusztulnak, így a termék elveszíti egészségügyi értékét. A probiotikus ételek csak frissen hatékonyak, ezért ne tegyük őket a fagyasztóba.

Krémes sütemények és desszertek

A tejszínes vagy pudingos torták szintén megsínylik a fagyasztást. A krém kicsapódik, a piskóta elázik, és a desszert elveszíti ízét és állagát.

Kárpátlja.ma