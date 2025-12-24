Fagyos karácsony vár Ukrajnára

Hideg idővel köszönt be a karácsony Ukrajnában – idézte Natalka Didenko meteorológust szerdán az UNIAN. Ugyanakkor Kárpátalján nem kell fagyos időre készülnünk.

Az előrejelzés szerint az ország nagy részén éjszaka mínusz 5 és mínusz 13 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig mínusz 3–8 fok várható. Karácsony napján az utakon sok helyen jegesedés alakulhat ki, ezért fokozott óvatosságra intenek a szakértők.

Csak Kárpátalján és a Krímben lehet a hőmérséklet fagypont körül, ami nem feltétlenül gond, tekintve az áramkimszüneteket.

Kárpátalja.ma