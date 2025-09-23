Fehér rozsda fenyegeti a krizantémokat Kárpátalján

Az őszi kertek egyik legszebb és legkedveltebb virága, a krizantém idén komoly veszély elé néz Kárpátalján. A szakemberek figyelmeztetnek: terjed a fehér rozsda, egy betegség, amely súlyos károkat okozhat mind a magánkertekben, mind a virágtermesztésben.

A betegséget gombafertőzés okozza, amely elsősorban a krizantémok leveleit támadja meg, ritkábban a szárakat és virágokat is. Először halvány sárgás foltok jelennek meg a leveleken, amelyek később élénksárgává válnak barna középponttal. A levél hátoldalán apró kiemelkedések – úgynevezett pustulák – képződnek, bennük a gomba spóráival. A megtámadott levelek idő előtt elszáradnak, a növény pedig úgy néz ki, mintha megperzselték volna. Súlyos fertőzés esetén a teljes állomány is elpusztulhat.

Hogyan terjed a fertőzés?

A fehér rozsda spórái különféle módon terjednek:

nagy távolságokra fertőzött ültetési anyaggal,

akár 1 km-es körzetben a szél segítségével,

rovarokkal vagy fertőzött növényi maradványokkal,

zárt terekben, például üvegházakban öntözővízzel.

A betegség terjedésének kedvez a meleg, párás időjárás és a sűrű ültetés.

A szakemberek hangsúlyozzák: a fertőzés megelőzése közös feladat.

Egészséges ültetési anyagot kell használni, kizárólag hivatalos bizonyítvánnyal rendelkező forrásból.

A beteg növényeket azonnal el kell távolítani és megsemmisíteni.

A látszólag egészséges példányokat célszerű megelőzően kezelni fungicidekkel vagy 3–4%-os rézgálic-oldattal.

Az Ukrán Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat kárpátaljai osztálya arra kéri a lakosságot, hogy azok, akik krizantémot termesztenek, csak egészséges ültetési anyagot használjanak. A vásárláskor minden esetben kérjék el a karanténbizonyítványt, amelyet a növény-egészségügyi biztonsági szakemberek állítanak ki.

A hivatal arra kéri a virágtermesztőket és kereskedőket, hogy ne árusítsanak beteg növényeket, a vásárlókat pedig, hogy kerüljék az ilyen példányokat, és minden gyanús esetet jelentsenek a szakhatóságnak.

A krizantémok nemcsak a kertek és temetők díszei, hanem a helyi gazdaság fontos részét is jelentik. A fehér rozsda terjedése súlyos anyagi veszteséget okozhat a virágtermesztőknek és a kereskedőknek. A szakemberek szerint csak fegyelmezett, közös fellépéssel akadályozható meg a járványszerű elterjedés.

