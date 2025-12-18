Felújították a magashegyi turistamenedéket a Kárpátokban

Befejeződtek a karbantartási és felújítási munkálatok a „Rohnjeszka” elnevezésű magashegyi turistamenedéknél – közölte a Kárpáti Bioszféra Rezervátum igazgatósága.

A havasi réten (polonina) található menedék ideiglenes szállásként szolgál a Kárpátok magashegyi térségében túrázók és vándorok számára. A kis létesítmény védelmet nyújt a kedvezőtlen időjárási körülmények ellen, pihenési lehetőséget biztosít, valamint szükség esetén éjszakai menedékként is használható.

A mostani munkálatok során a menedéket felkészítették a biztonságos és kényelmes használatra. Ennek keretében tűzifakészletet helyeztek el a fűtéshez, valamint rendbe tették az alapvető infrastruktúrát, többek között az asztalokat, padokat és egyéb, a turisták komfortját szolgáló elemeket.

A karbantartási és felújítási munkákban önkéntesek, valamint jótékonysági szervezetek is részt vettek, akik rendszeresen hozzájárulnak a hegyi menedékek működéséhez és a védett területen található turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez.

Kárpátalja.ma