Ma van a Fehér Bot Napja

Október 15-én tartják a Fehér Bot Napját. A nemzetközi napon a vakok és gyengénlátók életére kerül a hangsúly.

Az 1988 óta élő akció célja felhívni a figyelmet a nem látók sajátos helyzetére, életük megkönnyítésére megoldásokat keresni, valamint a társadalmi elfogadottság és az inkluzív befogadás propagálása.

A nap nevét a vakok és gyengénlátók „szeméről”, a fehér színű botról kapta, amely a nem látók mindennapjainak szinte mellőzhetetlen segédeszköze.

A fehér bot ötlete egy francia grófnő, Guilly d’ Herbemont fejében született meg, aki megfigyelte, hogy Párizs utcáin a nagy forgalomban mennyire kiszolgáltatottak azok, akik nem látnak. Bár édesanyja nem támogatta az ötletet, inkább azt szorgalmazta, hogy Braille-írással írja le az irodalmi műveket, a grófnő kitartott elképzelése mellett. Szabadalma eleinte Európába, majd fokozatosan csaknem az egész világon elterjedt.

Mára a fehér bot nem csupán a vakoknak segítség, hanem a járművezetőknek is, hiszen ha látják, tudják, hogy fokozott figyelemmel kell közlekedniük, óvva ezzel a nem látó embertársaikat.

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