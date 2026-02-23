Figyelmeztetést adtak ki Ukrajna több megyéjére

Ukrajna területére felmelegedés érkezett, amely csapadékkal és kedvezőtlen időjárási jelenségekkel társul. Február 23-ára az Ukrán Hidrometeorológiai Központ elsőfokú (sárga) riasztást adott ki.

A meteorológusok tájékoztatása szerint az ország északi megyéiben, valamint Vinnicja, Cserkaszi és Poltava megyében tapadó, nedves hó várható, amely fennakadásokat okozhat a közlekedésben és az áramszolgáltatásban is.

Az előrejelzés szerint az ország útjain – a déli és délkeleti régiók kivételével – jegesedés alakulhat ki, ami fokozott balesetveszélyt jelent. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy legyenek különösen óvatosak, tartsák be a biztonságos követési távolságot, és lehetőség szerint halasszák el a nem sürgős utazásokat.

A Kárpátok térségében erős, 15–20 m/s-os széllökésekre kell számítani, amelyek hófúvásokat és látásromlást is okozhatnak.

A sárga figyelmeztetési szint azt jelzi, hogy az időjárási körülmények potenciálisan veszélyesek lehetnek. A lakosságot arra kérik, hogy kísérjék figyelemmel a hivatalos tájékoztatásokat, és készüljenek fel az esetleges kellemetlenségekre.

Kárpátalja.ma