Gyökereink és emlékezetünk – Egynapos tanulmányút és közösségépítő családi nap
Áldott és élményekben gazdag napot tölthettünk el október 10-é. Bár az időjárás-előrejelzés esőt mutatott, Isten kegyelméből gyönyörű, szép időnk lett a nap folyamán, miközben a 90 fős csapatunk útra kelt.
A program a Sámuel Alapítvány és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) közös szervezésében és programjaként valósult meg, további támogatókként pedig a Dorkász Alapítvány és a Montreali Gyülekezet járult hozzá a rendezvény létrejöttéhez.
A tanulmányút során az alábbi állomásokat érintettük:
- Szolyvai Emlékpark: Megemlékezés és koszorúzás keretében hajtottunk fejet a málenkij robot kárpátaljai áldozatai előtt.
- Vereckei-hágó: A honfoglalási emlékműnél koszorúztunk, közösen énekeltünk, és hálát adtunk Istennek azért, hogy ezt az alkalmat megvalósította.
- Közös ebéd: A Vereckei-hágó után egy finom, kötetlen ebédet fogyasztottunk el együtt.
- Árpád-vonal bunkerrendszere – Felsőgereben: A napot a felsőgerebeni bunker megtekintése zárta, ahol a történelmi erődítményt bejárva igazán jó hangulatban telt az idő.
A kiránduláson a fiatalabb generációk, gyermekek és szülők egyaránt, valamint a Beregszászi Református Egyház szépkorú tagjai vettek részt.
A ma kihívásai közepette kulcsfontosságú, hogy megőrizzük és ápoljuk történelmi emlékezetünket, és felidézzük közös gyökereinket. Ezen a napon nemcsak a fizikai testmozgás és a friss, jó levegőn való aktív feltöltődés örömét élhettük át, hanem a generációk közötti szorosabb összefogást és összetartozást is megélhettük. A helyi történelem és emlékhelyek közös bejárása erősíti nemzeti önazonosságunkat, a szeretetteljes közösségi együttlét pedig olyan megtartó erőt ad mindannyiunknak, amelyből lelkileg feltöltődve, megerősödve térhetünk vissza a hétköznapokba.
Külön köszönettel tartozunk idegenvezetőnknek, Túri Lászlónak a hiteles, élménydús vezetésért és a gazdag történelmi ismeretekért!
Ezúton is szívből jövő köszönettel tartozunk a KCSSZ-nek, a Dorkász Alapítványnak, valamint a Montreali Gyülekezetnek a támogatásért és segítségért!
„Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete!” (Zsoltárok 136:1)
Köszönjük minden résztvevőnek a közös napot!
Sámuel Alapítvány