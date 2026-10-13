Gyökereink és emlékezetünk – Egynapos tanulmányút és közösségépítő családi nap

Áldott és élményekben gazdag napot tölthettünk el október 10-é. Bár az időjárás-előrejelzés esőt mutatott, Isten kegyelméből gyönyörű, szép időnk lett a nap folyamán, miközben a 90 fős csapatunk útra kelt.



A program a Sámuel Alapítvány és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) közös szervezésében és programjaként valósult meg, további támogatókként pedig a Dorkász Alapítvány és a Montreali Gyülekezet járult hozzá a rendezvény létrejöttéhez.



A tanulmányút során az alábbi állomásokat érintettük:

Szolyvai Emlékpark: Megemlékezés és koszorúzás keretében hajtottunk fejet a málenkij robot kárpátaljai áldozatai előtt.

Vereckei-hágó: A honfoglalási emlékműnél koszorúztunk, közösen énekeltünk, és hálát adtunk Istennek azért, hogy ezt az alkalmat megvalósította.

Közös ebéd: A Vereckei-hágó után egy finom, kötetlen ebédet fogyasztottunk el együtt.

Árpád-vonal bunkerrendszere – Felsőgereben: A napot a felsőgerebeni bunker megtekintése zárta, ahol a történelmi erődítményt bejárva igazán jó hangulatban telt az idő.



A kiránduláson a fiatalabb generációk, gyermekek és szülők egyaránt, valamint a Beregszászi Református Egyház szépkorú tagjai vettek részt.



A ma kihívásai közepette kulcsfontosságú, hogy megőrizzük és ápoljuk történelmi emlékezetünket, és felidézzük közös gyökereinket. Ezen a napon nemcsak a fizikai testmozgás és a friss, jó levegőn való aktív feltöltődés örömét élhettük át, hanem a generációk közötti szorosabb összefogást és összetartozást is megélhettük. A helyi történelem és emlékhelyek közös bejárása erősíti nemzeti önazonosságunkat, a szeretetteljes közösségi együttlét pedig olyan megtartó erőt ad mindannyiunknak, amelyből lelkileg feltöltődve, megerősödve térhetünk vissza a hétköznapokba.



Külön köszönettel tartozunk idegenvezetőnknek, Túri Lászlónak a hiteles, élménydús vezetésért és a gazdag történelmi ismeretekért!



Ezúton is szívből jövő köszönettel tartozunk a KCSSZ-nek, a Dorkász Alapítványnak, valamint a Montreali Gyülekezetnek a támogatásért és segítségért!



„Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete!” (Zsoltárok 136:1)



Köszönjük minden résztvevőnek a közös napot!

Sámuel Alapítvány

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