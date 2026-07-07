Ha nyár – irány Déda!

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén már tizenegyedik éve hirdeti meg a Dédai tóparti pihenés elnevezésű programját.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatásának köszönhetően 2026-ban is sikerült száz napra kibérelni az 53-as parcellát. A nyár kezdetével, június elsejétől már 67 alkalommal látogatták meg a tópartot tagcsaládjaink. Az egyesület számára ez mindig jó visszajelzés és reméljük, hogy még jó sokan kihasználják még ezt a lehetőséget.

Már több éve a dédai Lengyel József és Mónika a programfelelősei ennek a programnak.

A parcella hétköznapokon nyitva áll azok előtt a civil szervezetek előtt is, akik részt vettek a nagycsaládos gyereknapon. Biztatjuk őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a KMNE irodával a részletekkel kapcsolatban.

Megérkezett az igazi nyári jó, meleg időjárás. Mindnekit biztatunk, hogy használják ki ezt a lehetőséget és látogassanak el, akár többször is a dédai tópartra. Ez jó alkalom lehet az kikapcsolódásra és esetleg más tagcsaládokkal való ismerkedésre!

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