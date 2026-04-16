Híd a generációk között családi délután

Vidám családi programmal és meglepetésekkel várta vendégeit április 14-én a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága, ami második alkalommal szervezte meg Híd a generációk között elnevezésű programját. Az esemény fő célja, hogy összehozza a családok fiatalabb és idősebb tagjait, közös programokat és élményeket szerezzen számukra. Emellett a szervezet előzetesen két versenyt is hirdetett: gyerekek számára videós versenyt Süssünk együtt! címmel, míg a felnőttek a Nagymamáink ízei elnevezésű süteményversenyre nevezhettek be.

A rendezvény kezdetén Mező Dianna, a rózsahölgyek elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja mondta el köszöntő szavait. Ezután a felnőttek számára Dudás Kamilla, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat pszichológusa tartott egy kisebb előadást, a gyerekeket pedig a szeretetszolgálat munkatársai kézműves foglalkozással szórakoztatták a mobil játszóbusz program keretein belül.

A kávészünet után következett a versenyek eredményhirdetése. A Nagymamáink ízei pályázatra öt háziasszony hozta el süteményét, melyet egy háromtagú zsűri (Dudás-Egressy Mária, a nagybégányi Family hotel-étterem tulajdonosa, Gyebnár István és Mező Dianna) értékelt. A házias finomságok közül végül a Gogola-Bíró Ágnes által készített képviselőfánk lett a nyertes, a készítője egy kávégépet vihetett haza.

A Süssünk együtt! videós pályázatra olyan kisvideókat vártak, melyeken a gyerekek és felnőtt családtagjaik közösen készítenek el egy házi süteményt. Erre a felhívásra végül 13 videó érkezett be, melyek mindegyike tökéletesen bemutatja a családi harmóniát és az édesség pontos elkészítését is. A zsűrit a TV21 Ungvár tévécsatorna munkatársai alkották, akik nehezen tudtak dönteni a jobbnál jobb videók közül. A harmadik helyezést Kocsis Krisztofer szerezte meg, a második legjobb Fodó Abigél lett, a dobogó legfelső fokára pedig Szabó Regina állhatott fel. Mindhárom dobogós egy-egy akciókamerát nyert.

Ám senki nem ment haza üres kézzel, hiszen minden pályázó emléklapot és értékes ajándékutalványt kapott.

A szervezők köszönetüket fejezik ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a program támogatásáért.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma