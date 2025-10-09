Hó uralkodik a Kárpátokban
Havazott a Pop Iván-hegycsúcson október 9-e reggelre.
Erről a hegyimentők számoltak be a közösségi oldalakon.
15 m/s erősségű szél és -2 °C-os hőmérséklet nehezíti a körülményeket.
A hegyi mentőszolgálat rendkívüli időjárási figyelmeztetést adott ki az Ukrán Kárpátok magashegységi térségeire, és nyomatékosan kéri a turistákat, hogy tartózkodjanak minden túrától és hegymászástól a következő napokban.
A látási viszonyok erősen korlátozottak.
A mentőszolgálat szerint az ilyen időjárás komoly veszélyt jelent az emberek életére és egészségére, mivel fennáll a kihűlés, a tájékozódás elvesztése és a sérülések kockázata.
Mielőtt bárki hegyi túrát tervezne, mindenképpen ellenőrizze az aktuális időjárási körülményeket.
A gyors segítségkérés érdekében ajánlott letölteni a „Mentés a hegyekben” (Porjatunok u horah) mobilalkalmazást, mely az alábbi linken található: https://surli.cc/vahmbi.