Hó uralkodik a Kárpátokban

Havazott a Pop Iván-hegycsúcson október 9-e reggelre.

Erről a hegyimentők számoltak be a közösségi oldalakon.

15 m/s erősségű szél és -2 °C-os hőmérséklet nehezíti a körülményeket.

A hegyi mentőszolgálat rendkívüli időjárási figyelmeztetést adott ki az Ukrán Kárpátok magashegységi térségeire, és nyomatékosan kéri a turistákat, hogy tartózkodjanak minden túrától és hegymászástól a következő napokban.

A látási viszonyok erősen korlátozottak.

A mentőszolgálat szerint az ilyen időjárás komoly veszélyt jelent az emberek életére és egészségére, mivel fennáll a kihűlés, a tájékozódás elvesztése és a sérülések kockázata.

Mielőtt bárki hegyi túrát tervezne, mindenképpen ellenőrizze az aktuális időjárási körülményeket.

A gyors segítségkérés érdekében ajánlott letölteni a „Mentés a hegyekben” (Porjatunok u horah) mobilalkalmazást, mely az alábbi linken található: https://surli.cc/vahmbi.

Kárpátalja.ma