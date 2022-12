Hogyan betegíthet meg a telefonunk?

A kutatók szerint hemzsegnek telefonjainkon a baktériumok, gombák és allergének. Azt is elárulták, milyen tisztítószerek teljesítetnek a legjobban ezek ellen.

Baktériumok, gombák és különféle allergének is nagy számban nyüzsögnek a mobiltelefonjainkon. Erre a következtetésre jutott tudományos projektjével egy 18 éves amerikai középiskolás, Hana Ruran, akinek kortársai nagy részéhez hasonlóan szinte állandóan a kezében van a mobiltelefonja, és ezzel együtt sokféle allergiától is szenved. „Egyszerűen érdekelni kezdett, hogy ez milyen hatással van rám” – fogalmazott a fiatal lány, akinek kutatási eredményeit a múlt héten csütörtökön az Amerikai Allergia, Asztma és Immunológia Kollégium (ACAAI) éves találkozóján, Louisville-ben mutatták be.

Baktériumok, gombák, allergének lepték el a mobiltelefonokat

Érdekesség, hogy a kutatáshoz nem valódi mobiltelefonokat használtak, hanem olyan telefonmodelleket készítettek, amelyek méretük és felületük alapján is megfelelnek egy átlagos telefonnak. A tudósok 15 önkéntest kértek meg arra, hogy elektrosztatikus törlőkendőket futtassanak végig ezeken a felületeken egy hétig, naponta többször.

A törlőkendőket az a laboratórium tesztelte, ahol Peter Thorne professzor, a tanulmány társszerzője, Hana Ruran mentora is dolgozik. Az eredmények összegzése után pedig egyértelműen látszott, hogy a telefonokon az endotoxin nevű baktérium mellett egyrészt a β-D glükánok (BDG) megemelkedett és változó szintjét mutatták ki. Ezek a penészgombák markerei, és hatással lehetnek a légutakra. Ezek változó koncentrációban ugyan, de mindegyik telefonon jelen voltak, típustól függetlenül.

A háziállat-tulajdonosok telefonjain sok macska- és kutyaallergént találtak, de ezek ott voltak azoknak az embereknek a mobilján is, akik nem tartanak otthon kisállatokat.

Mi segíthet az allergének és kórokozók ellen?

Hana Ruran azt is szerette volna megtudni, mi segíthet a leghatékonyabban eltüntetni az allergéneket, baktériumokat és gombákat a mobiltelefonokról, ezért különböző tisztítószereket tesztelt. Arra jutott, hogy a BDG és az endotoxin ellen a klórhexidin-cetilpiridinium kombináció vált be leginkább, míg a macskáról- és kutyáról származó allergének ellen a benzil-benzoát és csersav párosítása volt a legjobb.

Az izopropil-alkoholos törlőkendők is működtek, de kevésbé bizonyultak hatékonynak. A száraz ruhával törölgetés viszont egyáltalán nem vált be.

Így csökkenthetjük hatékonyan az allergéneket

Bár a tudományos projekt szerzői arra jutottak, hogy a nehezebben hozzáférhető vegyszerek vették fel hatékonyabban a küzdelmet a telefonunkra tapadó kórokozók és allergének ellen, hangsúlyozták azt is: bármivel is tisztítjuk meg az okostelefonunk felszínét, az már jobb a semminél.

Érdemes legalább néhány naponta áttörölgetni a mobiltelefonunkat fertőtlenítő törlőkendővel, vagy szappanos vízbe mártott, és alaposan kicsavart ronggyal úgy, hogy ne ázzon be, és a képernyője se sérüljön. Mivel a telefontok felületén is megtapadhatnak a kórokozók és allergének, érdemes ezeket is rendszeresen letakarítani.

Ezen kívül pedig figyeljünk oda arra is, hogy ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz közvetlenül azután, hogy a telefonunkat nyomkodtuk.

Forrás: hazipatika.com