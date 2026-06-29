Rekordközeli hőség után érkezik a lehűlés

A hét első napjaiban rendkívüli hőség várható Kárpátalján, majd július elején jelentős változás érkezik: eső, zivatarok és lehűlés válthatja fel a kánikulát.

A meteorológusok előrejelzése szerint június 29-én, hétfőn, valamint június 30-án, kedden a megye síkvidéki részein a hőmérséklet elérheti a +36…+39°C-ot, míg a hegyvidéki területeken +30…+33°C várható. A szakemberek szerint ezek az értékek akár rekordközeliek is lehetnek június végén.

A legmagasabb hőmérsékletre az Ungvári, Beregszászi és Munkácsi járásokban lehet számítani, ahol helyenként a +39°C-ot is megközelítheti a nappali hőmérséklet. A tartós meleg miatt továbbra is magas a tűzveszély, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a lakosság kerülje a közvetlen napsütést a déli órákban, fogyasszon elegendő folyadékot, és mérsékelje a fizikai megterhelést.

Az időjárás azonban július 1-jétől változik. Nyugat felől egy hidegfront éri el Kárpátalját, amely rövid ideig tartó esőket, zivatarokat, helyenként heves záporokat, széllökéseket és akár jégesőt is hozhat. A csapadékos időjárásra elsősorban a hegyvidéki és előhegységi térségekben lehet számítani.

A fronttal együtt jelentős lehűlés érkezik. Július 2-án a nappali hőmérséklet a legtöbb térségben +22…+27°C-ra csökkenhet, a hegyekben ennél is hűvösebb idő várható. Július 3-án már kellemesebb nyári idő alakulhat ki, +24…+29°C közötti értékekkel, bár egyes helyeken továbbra is előfordulhatnak rövid ideig tartó záporok.

A hét időjárása tehát jelentős változást hoz: a hét eleji rendkívüli hőség után zivatarok, frissebb levegő és érezhető lehűlés várható Kárpátalján. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a zivataros időszakban az időjárási körülmények gyorsan változhatnak.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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