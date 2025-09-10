Időjárás-előrejelzés: mit hoz a szeptember?

Szeptember elején igazi nyári meleg örvendeztette meg a lakosokat Ukrajnában.

Natalia Ptuha időjós előrejelzései szerint a közeljövőben nem várható jelentős mennyiségű csapadék vagy lehűlés. Azonban az ország nyugati felén, azaz Kárpátalján is kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok.

Az időjós hangsúlyozta, hogy szeptember közepére a maximum-hőmérséklet 23-25°C közé csökken, fagyokra azonban nem kell számítani. Éjszaka 12°C-ig süllyed a levegő hőmérséklete.

A hónap vége felé fokozatosan esős és hűvösebb idő várható, délután 18°C körüli hőmérséklettel. Az éjszakai hőmérséklet szeptember végére akár 10°C alá süllyedhet.

Egyelőre úgy tűnik, a meteorológiai ősz még nem köszönt be.

A meteorológiai ősz akkor kezdődik, amikor az átlagos napi levegő-hőmérséklet több egymást követő napon +15 °C marad vagy alá süllyed.

A Novini Zakarpattya nyomán.

