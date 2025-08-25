Napos és meleg lesz a nyár utolsó hete Kárpátalján

Az időjárás-előrejelzések szerint bár az esték hűvösek lesznek, napközben jelentős felmelegedés várható a nyár utolsó hetén. Hétvégén napközben már 31°C-ra felkúszik a hőmérséklet.

Kedden többnyire napos időre számíthatunk, fátyol- és gomolyfelhők mellett. Csapadék nem várható. A hegyvidéki területeken reggelre köd képződik. A délnyugati szél többfelé megélénkül. A levegő hőmérsékelete éjszaka 4°C és 9°C, nappal 19°C és 24°C között alakul.

Szerdán napos idő várható, helyenként felhős lesz az ég, de jelentős csapadékra nem kell számítani. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban 7°C és 12°C várható, délután pedig 21°C és 26°C valószínű.

Csütörtökön többnyire felhős idő várható. A délies szél nagy területen megerősödik, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban döntően 9°C és 14°C fok között lesz, nappal pedig helyenként már 30°C-ig emelkedik.

Pénteken helyenként felhős, ám meleg időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A minimum-hőmérséklet 13°C és 18°C, a maximum-hőmérséklet 26°C és 31°C között valószínű.

A sinoptik.ua nyomán.

