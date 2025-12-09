Köd, enyhe eső és plusz fokok várhatók a következő napokban
A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ december 9-i jelentése szerint a következő napokban mérsékelt, változékony időjárásra számíthatunk megyénkben
Kedd, szerda
Kedden a nap első felében borult idő, helyenként gyenge eső várható, napközben pedig nem valószínű jelentős csapadék. Éjjel és szerda reggel több térségben köd képződhet.
A szél délkeleti irányú, 5–10 m/s.
A hőmérséklet éjszaka 0 és +5 °C között, nappal 5–10 °C között alakul.
Csütörtök
Változó felhőzet, nem várható számottevő csapadék. Éjjel és reggel helyenként köd valószínű. A hőmérséklet éjjel +4 °C és -1 °C között, nappal 5–10 °C között alakul.
Péntek
Felhős időre számíthatunk, kisebb felszakadozásokkal. Éjjel időnként gyenge eső, hegyvidéken havas eső is előfordulhat. Napközben számottevő csapadék nem várható.