Köd, enyhe eső és plusz fokok várhatók a következő napokban

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ december 9-i jelentése szerint a következő napokban mérsékelt, változékony időjárásra számíthatunk megyénkben

Kedd, szerda

Kedden a nap első felében borult idő, helyenként gyenge eső várható, napközben pedig nem valószínű jelentős csapadék. Éjjel és szerda reggel több térségben köd képződhet.

A szél délkeleti irányú, 5–10 m/s.

A hőmérséklet éjszaka 0 és +5 °C között, nappal 5–10 °C között alakul.

Csütörtök

Változó felhőzet, nem várható számottevő csapadék. Éjjel és reggel helyenként köd valószínű. A hőmérséklet éjjel +4 °C és -1 °C között, nappal 5–10 °C között alakul.

Péntek

Felhős időre számíthatunk, kisebb felszakadozásokkal. Éjjel időnként gyenge eső, hegyvidéken havas eső is előfordulhat. Napközben számottevő csapadék nem várható.

Kárpátalja.ma