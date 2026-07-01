Itassuk a madarakat a kánikulában!

A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) az MTI-hez kedden eljuttatott hírlevelében.

Azt írták: hőség idején nemcsak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük; a kertben jól elkészített itató a madarak gyülekezőhelye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak.

„Minél inkább természethű lesz az itatónk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is” – tették hozzá, megjegyezve, hogy a természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények.

Kiemelték, fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog.

Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelében cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekesmadarak gyorsan elérhetnek veszély esetén – közölték.

Kitértek rá, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó, létfontosságú tevékenysége.

Hangsúlyozták, hogy itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről.

Miután az itatóhoz szoktattuk a madarakat, a vízutánpótlás legyen folyamatos, nem szabad becsapni a madarakat – olvasható a DDNP hírlevelében.

Kép forrása: MME

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →