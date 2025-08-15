Kárpátalján található Ukrajna legnagyobb levendulaültetvénye

Hivatalosan is a Kárpátalján található Levendula-hegy (Lavandova hora) lett Ukrajna legnagyobb levendulaültetvénye – tudatták a Rekordi Zakarpattya közösségi oldalon.

A Perecsenyben található Levendula-hegy területe meghaladja a 10 hektárt, a levendula bokrok száma pedig meghaladja a 320 000-et.

A helyszínt 2020-ban nyitották meg.

Az ültetvényen található levendulát Bulgáriából hozták, és növényvédő szerek és gyomirtók használata nélkül termesztik – minden feldolgozás kézzel történik, ami garantálja a környezet tisztaságát. A levendula mellett 2,5 hektáron damaszkuszi rózsa és jázminültetvény található, amelyek változatos aromákat és színeket adnak a növénynek. Ez a kombináció teszi a „Levendula-hegyet” igazi természeti oázissá.

A levendulákból készített szirupok, lekvárok, desszertek, italok, kozmetikumok és ajándéktárgyak a helyszínen megvásárolhatók.

A Levendula-hegy méltán híres a turisták körében is, évente több ezer látogatót vonz Kárpátaljára.

Idén a szezon június 7-től július 27-ig tartott.

A Levendula-hegy Perecsenyben található. Ungvártól 22 kilométerre. Táblák vezetik a turistákat a helyszínre. A város központjától mintegy 1,5 kilométerre található.

Kárpátalja.ma