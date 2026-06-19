Köszméte, egres vagy piszke?

Hajdanán szinte minden kertben termett, mára azonban alig ismerik, pedig az egres igazi szupergyümölcs.

Az utóbbi években számos egzotikus „szuperélelmiszer” hódította meg a boltok polcait, miközben több hagyományos hazai gyümölcs háttérbe szorult. Ilyen az egres, más néven köszméte – vagy csak simán piszke – is, amely régen a nyári szezon egyik kedvence volt. Bár ma már ritkábban találkozunk vele, tápanyagtartalma és sokoldalú felhasználhatósága alapján felveheti a versenyt a legdivatosabb diéta-alapanyagokkal – írja a Well and Fit.

Miért annyira egészséges az egres?

C-vitaminban gazdag, így támogathatja az immunrendszert.

így támogathatja az immunrendszert. A-vitamint és káliumot is tartalmaz . Ezek az összetevők hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez, és segíthetnek a szervezetet érő káros szabad gyökök semlegesítésében.

. Ezek az összetevők hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez, és segíthetnek a szervezetet érő káros szabad gyökök semlegesítésében. Sok benne a rost , ami miatt az emésztőrendszer számára is kedvező választás lehet. A megfelelő rostbevitel ugyanis támogatja a bélműködést, hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához, és szerepet játszhat a normál koleszterinszint fenntartásában is.

, ami miatt az emésztőrendszer számára is kedvező választás lehet. A megfelelő rostbevitel ugyanis támogatja a bélműködést, hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához, és szerepet játszhat a normál koleszterinszint fenntartásában is. Kevés benne a kalória, így ha a fogyás a cél, ez a gyümölcs bátran beilleszthető a diétába.Különösen jó alternatíva lehet a magasabb energiatartalmú édességek helyett.

így ha a fogyás a cél, ez a gyümölcs bátran beilleszthető a diétába.Különösen jó alternatíva lehet a magasabb energiatartalmú édességek helyett. Tele van antioxidánsokkal: Az egresben található polifenolok és más antioxidáns vegyületek segíthetnek a krónikus betegségek okozta oxidatív stressz elleni védekezésben.

Sokoldalúan felhasználható a konyhában

Az egres nemcsak egészséges, hanem rendkívül sokoldalú alapanyag is. Bár frissen fogyasztva őrzi meg leginkább értékes tápanyagait, készülhet belőle lekvár, szósz, mártás, leves, kompót vagy sütemény, de turmixokhoz és gyümölcssalátákhoz is remekül illik. Íme néhány ötlet a felhasználáshoz.

Kép forrása: greendex.hu

hazipatika.com

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