Télűző farsangi mulatság Beregdédában

Vidám eseményre került sor a beregdédai kultúrházban február 8-án délután. A gyerekek, fiatalok közös farsangolásra érkeztek, hogy a hagyományokhoz híven méltóképpen búcsút intsenek a télnek. A telet pedig nem lehet más módon elkergetni, mint vidámsággal, hangos zenével, tánccal, sok kacagással és mókával. Ezért az iskolások nem csak jelmezüket hozták el magukkal, hanem jókedvüket sem felejtették otthon. A fiatalokkal, gyerekekkel együtt a szülők, nagyszülők is szívesen jöttek, hiszen ki tudna ellenállni egy vidámsággal teli délutánnak, a finom farsangi fánknak és a közösségben eltöltött néhány derűs órának.

A rendezvényt ez alkalommal a Déda 750 csoport szervezte, mely tavaly a község fennállásának 750. évfordulójára alakult és rendezte meg a nagy jubileumi megemlékezést. A csoport a helyi gimnázium, az óvoda és a kultúrház munkatársaiból, valamint a falu lakóiból áll, akik nem közömbösek szülőfalujuk iránt és mindent megtesznek azért, hogy Beregdéda lakossága számára igényes közösségépítő, hagyományőrző, identitáserősítő alkalmakat ajándékozzanak.

A rendezvény megszervezésében a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség is részt vett.

A farsangi mulatság a Beregdédai Református Gyülekezet Énekkarának fellépésével kezdődött, amely vidám népdalcsokorral lepte meg a közönséget. Majd fiatalok előadásában kalotaszegi és moldvai népdalok csendültek fel.

A délután nagy meglepetése volt a Falusi esték című színdarab, melyben tavaly az évfordulóra még gyerekek szerepeltek, most viszont felnőttek játszhatták el. Az előadásnak nagyon nagy sikere volt! Halász Bertalan harmonikás zenéjével valódi farsangi hangulatot teremtett. A közös éneklés sokáig eltartott, jól esett kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

A táncház nélkülözhetetlen része egy ilyen mulatságnak, melynek vezetője Kovács István koreográfus volt. Egy percre sem hagyta pihenni a jelenlévőket, a vidám közösségi táncba bevont mindenkit az óvodásoktól a nyugdíjasokig.

A táncház után következett a délután várva várt pillanata: a gyerekek bemutathatták a gyönyörű jelmezeiket. Láthattunk hercegnőket, állatos jelmezeket, jelzőlámpát, varázslókat, hősöket, akik a tökéletes felkészülésért jutalomban is részesülhettek.

A rendezvény ezzel még nem ért véget. A fiatalok számára kézműves foglalkozással készültek a szervezők, ahol különböző farsangi figurákat készíthettek, és emellett arcfestésre is lehetőség nyílott.

A télűzés megtörtént! Résztvevők vidámsága elegendőnek minősült ahhoz, hogy a remény virágai szirmot bontsanak mindenki szívében. Jöhet a tavasz! Jöhet a meleg! Jöhet egy szebb, békésebb jövő!

Fehér Rita

Kárpátalja.ma