Különleges égi jelenséget figyelhetünk meg június végén

A június végi éjszakák egyik látványos csillagászati jelensége várható: a kárpátaljaiak is megfigyelhetik az úgynevezett Eperholdat.

A teljes holdkorong június 29-ről június 30-ra virradó éjszaka lesz látható. A 2026-os év egyik különlegessége, hogy ez lesz az év legalacsonyabban megfigyelhető teliholdja a horizont felett. Emiatt a Hold közvetlenül felkelése után a megszokottnál nagyobbnak tűnhet.

Az elnevezés nem a Hold színére utal, vagyis nem azt jelenti, hogy az égitest rózsaszínű vagy eperszínű lesz. A „Strawberry Moon” kifejezés Észak-Amerika őslakosainak hagyományából származik, akik a júniusi teliholdat a szamócaszedés időszakával kapcsolták össze.

A csillagászok azt javasolják, hogy a jelenséget a városi fényektől távolabb, nyílt látóhatárral rendelkező helyeken figyeljék meg, ahol a Hold felkelése és teljes fénye jobban látható.

Nyitókép: expert.in.ua

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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