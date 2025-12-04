Zakarpattyaoblenerho: veszélyes a házilag készített fűtőeszközök használata

Az őszi-téli időszakban jelentősen nő a lakástüzek száma a nem megfelelően használt elektromos berendezések miatt – a tűzesetek miatti halálesetek akár 70%-a is erre az időszakra esik. Erre figyelmeztet a Zakarpattyaoblenerho vállalat, hangsúlyozva: különösen veszélyesek a szabálytalanul használt elektromos fűtőberendezések.

A szolgáltató emlékeztet, hogy szigorúan tilos a házilag készített elektromos fűtőeszközök használata lakások, házak fűtésére.

A hibás kapcsolók, konnektorok vagy sérült elektromos berendezések használata szintén komoly tűzveszélyt jelent.

Amire különösen figyelni kell:

Nem szabad olyan eszközöket használni, amelyek működés közben felmelegítik a vezetéket, vagy megolvad rajtuk a szigetelés.

A házon belüli elektromos hálózatnak és az arra csatlakoztatott berendezéseknek meg kell felelniük az elektromos szabályzat előírásainak, ellenkező esetben tűzveszély áll fenn.

A vállalat arra is figyelmeztet, hogy szigorúan tilos száraz növényzetet vagy cserjét égetni, illetve hulladékot lerakni a nagyfeszültségű vezetékek védőövezetében, valamint transzformátorok és alállomások közelében.

A védőövezet távolsága a vezetékek mellett:

2 m – 1 kV-ig,

10 m – 20 kV-ig,

15 m – 35 kV-ig,

20 m – 110 kV-ig,

25 m – 220 kV-ig.

Az előírások megsértése jogi felelősséget von maga után, a tűzkárért pedig az elkövetőnek kártérítést kell fizetnie.

Kárpátalja.ma