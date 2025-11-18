Dokumentumfilm készül a brit miniszterelnökség macskájáról

Tizenöt éve változatlanul őrködik a brit kormányzat központja előtt, miniszterelnökök és államfők egész sorát látva elmenni maga mellett – Larry, a Downing Street macskája a brit politika egyik legszilárdabb pontja lett. A kabinetiroda főegerészének története egy új dokumentumfilm-sorozatban elevenedik meg – írja a hirado.hu

Larry, a Downing Street 10. szám alatt található kabinetiroda hivatalos főegerésze hat miniszterelnököt látott jönni-menni, és lassan hosszabb ideje él a kormányfői rezidencián, mint bárki a 18. századi brit államférfi, ifjabb. William Pitt óta.

A brit politika ingadozásai közepette ő lett az ország egyik legkedveltebb, pártfüggetlen „intézménye”.

Nem csoda, hogy népszerűsége most önálló dokumentumfilmben kap helyet: David Baddiel Cat Man című sorozata a britek macskaszeretetét járja körül, középpontban Larryvel – írja a The Guardian.

A macska – szóviccel élve – igazi „rats to riches” sztorit tudhat magáénak: utca cicából fogadták örökbe 2011-ben, a Cameron–Clegg-kormány kezdete idején, hogy rendet tegyen a rágcsálók között. Azóta rendőrök, miniszterek, turisták és fotósok tanúi annak, hogy Larry szó szerint „birtokba veszi” a Downing Streetet, és rendszeresen feltűnik a kamerák előtt is.

Világvezetők sorát bűvölte el, miközben komoly macskapárbajokat is vívott Palmerstonnal, a Külügyminisztérium közkedvelt cicájával, aki 2020-ig volt a külügyi tárca főegerésze.

Azóta a nevével létrejött közösségi oldalak, rajongói ajándékok és több százezer követő jelzi Larry népszerűségét.

Bár kritikusai szerint Larry túl lusta és túl kövér ahhoz, hogy ellássa a feladatát, a környezetében lévők hangsúlyozzák:

nem kerül közpénzbe, ugyanis a Downing Street dolgozói állják a költségeit saját zsebből.

Larry stabilitása és elbűvölő személyisége így továbbra is a brit politika egyik legbiztosabb pontja marad. A dokumentumfilm pedig most végre megadja neki a reflektorfényt, amelyet sokak szerint már rég megérdemelt.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: The Times