Ma ünnepli 104. születésnapját Hanna Kuricja

Április 11-én ünnepli 104. születésnapját Hanna Kuricja, a huszti járási Vucskómező (Vucskove) lakosa – Vaszil Scsur, az Ökörmezői kistérség vezetője a Facebookon.

A közlemény szerint idős kora ellenére a hölgy jó emlékezőtehetséggel és humorérzékkel rendelkezik. Családja szerint még 100 éves korában is egyedül sütötte a kenyeret.

„Könnyekkel a szemében emlékszik vissza egy nehéz életútra, de ugyanakkor érzelmesen és pozitívan beszél a különböző élethelyzetekről. Százévesen Hanna Vaszilivna élete harmadik háborújában találta magát” – áll a bejegyzésben.

