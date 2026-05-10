Ma van a madarak és fák napja

A madarak és fák napja a Föld napja testvérünnepe, amelynek célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse.

A világ első madarak és fák napját Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg 1902-ben Kőszegen, a párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján. Az ünnep hivatalossá Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a madarak és fák napjának megszervezését minden iskola számára. Egy 1994-es miniszteri rendelet pedig május 10-ét jelölte meg a jeles nap dátumának.

A természet a klorofillnak köszönheti zöld színét. Ez a csodálatos és bonyolult anyag nyeli el és közvetíti a napfény energiáját a növényeknek, ez adja a színét az erdőket alkotó fák lombkoronájának, amik a közöttük élő élőlényeknek, madaraknak adnak otthont. A természet egy mindennel összefüggő törékeny rendszer, ami ezen a napon különös figyelmet érdemel.

Ha lehetőséget biztosítunk minél több élőlénycsoport képviselőjének, hogy a környezetünkben élhessen, ők meghálálják azt, és ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak számunkra. Mit jelent ez a gyakorlatban? Vegyük például a verebeket. Ők azok a madarak, akik összeszedik a gyom magvakat, és mivel a fiókáikat rovarokkal táplálják, ezért a biológiai kártevő elleni védekezést is megvalósítanak. A méhek beporozzák a növényeket, az énekesmadarak pedig sok hernyót, kukacot, és bogarat pusztítanak el, amely által a legtermészetesebb módon védik a kertek gyümölcsfáit, szőlőlugasait, veteményeseit a kártevők pusztításától.

Egyesületünk számára nagyon fontos, hogy hétköznapi és könnyen megvalósítható tanácsokkal segítsünk ötleteket adni azok számára, akik tenni szeretnének környezetükért. Mit tehetünk mi?

Ültessünk fát!

A fák kertünk örök lakói. Szebbé teszik környezetünket, megszűrik a port és a zajt, tisztítják a levegőt, sőt árnyékot nyújtanak a tűző napsütés elől. A fák, erdők kulcsszerepet játszanak Földünk egészségének megóvásában.

Készítsünk mesterséges odúkat!

A ház körül, vagy a kertben álló öreg fákon gyakran találhatunk fészkelésre alkalmas odúkat. Tisztítsuk ki ezeket, és az odú bejárati nyílása alá szegezzünk egy kis deszkalapot. Egy madárpár rövidesen biztosan meg fogja találni, és biztosan fészket rak majd ott.

Etessük a madarakat!

A madarak élete főleg télen igencsak nehéz. A rovarok ilyenkor a föld alatt vagy a fák kérgének védelmében vannak, és a kis madarak számára szinte elérhetetlenek. Ilyenkor készítsünk számukra olyan etetőt, amelybe nem hull bele a hó. Az etetők a gyep közepén, a virágágyak között vagy a fák ágain kiváló helyen vannak, de akár az ablakpárkányon is elhelyezhetjük őket. A legjobb létfenntartó táplálékuk ilyenkor az olajos-zsíros magvak: napraforgó-, kender-, lenmag, lucerna, lóheremag stb.

E jeles nap lényege, hogy már egészen kisgyermekkorban kialakuljon a gyerekek természet- és állatvédelem iránti elkötelezettsége. A mi feladatunk erősíteni és mélyíteni a fiatalokban ezt az odaadást, hiszen mindannyiunk érdeke a természet és az élővilág védelme!

