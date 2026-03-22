Ma van a víz világnapja

A világ vízválsága mindenkit érint – de nem egyformán.

Ahol a biztonságos ivóvíz és a megfelelő higiéniai körülmények nem állnak rendelkezésre a mindennapok során, ott az egyenlőtlenségek még tovább mélyülnek. Ezek következményeit pedig leggyakrabban a nők és a lányok viselik el.

Ők hordják a vizet a legtöbb helyen.

Ők gondoskodnak a víz használatáról.

Ők ápolják azokat, akik a szennyezett víz miatt megbetegszenek.

Ők azok, akik ezzel az idejüket, egészségüket, biztonságukat és jövőbeli lehetőségeiket vesztik el.

Miközben a vízzel kapcsolatos döntések születnek, a nők túl gyakran kimaradnak a folyamatokból: nincs beleszólásuk a szabályozásba, a finanszírozásba vagy a vezetésbe.

Így válik a víz kérdése egyben a nők ügyévé is.

A megoldáshoz szemléletváltásra van szükség: olyan, alapvető jogokon nyugvó megközelítésre, amely meghallja a nők hangját, és elismeri tapasztalatukat, szerepüket és cselekvőképességüket.

Fontos, hogy a vízzel kapcsolatos döntéshozatalok minden részében jelen legyenek – a legkisebb vízvezetékek megtervezésétől a globális rendszerek és szabályok kialakításáig.

Ők lehetnek a változás motorjai mérnökként, gazdálkodóként, kutatóként, vízügyi és higiéniai szakemberként, valamint közösségi vezetőként is.

Az éghajlatváltozás, a vízzel összefüggő kockázatok, a finanszírozási nehézségek és a társadalmi berögződések mind azt mutatják: csak közösen találhatunk megoldást. A vizet közös értékként kell kezelnünk és együtt kell dolgoznunk egy élhetőbb jövőért.

Ebben a férfiaknak is fontos szerepük van: szövetségesként mozdítsák elő a biztonságos vízhez, higiéniához és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést és segítsék elő a nőket korlátozó normák lebontását.

Csak így válhat a biztonságos vízellátás valóban mindenki számára elérhetővé, és így adhat erőt a nőknek egy egészségesebb, teljesebb élethez, miközben a víz a fenntartható fejlődés és az egyenlőség közös alapjává válik.

A 2026-os Víz Világnapjának fő üzenetei

A globális vízválság mindenkit érint – de nem egyformán. Ahol az emberek nem rendelkeznek a biztonságos ivóvízhez és a megfelelő higiéniai körülmények való emberi jogokkal, ott virágzik az egyenlőtlenség, melynek főleg a nők viselik a terheit. Itt az ideje, hogy a nőket a vízügyi megoldások középpontjába helyezzük.

A nőknek kell alakítaniuk a víz jövőjét. Fontos, hogy a vízszolgáltatás ellenálljon az éghajlatváltozásnak, és mindenki igényeit kielégítse. Olyan alapvető jogokon nyugvó megközelítésre van szükségünk a vízhiány megoldásához, ahol a nők hangját meghallják, és teljes mértékben elismerik cselekvőképességüket és vezetői képességeiket

Legyen a víz az egyenlőség forrása. Amikor a nők egyenlő mértékben kapnak szót a vízzel kapcsolatos döntések meghozatalában, a szolgáltatások befogadóbbá, fenntarthatóbbá és hatékonyabbá válnak. Be kell fektetnünk a női vezetésbe, mert ezzel a víz egy egészségesebb, virágzóbb és nemek közötti egyenlőségen alapuló jövő mozgatórugójává válik, amely mindannyiunk javát szolgálja.

Tudtad?

Globálisan több mint 1 milliárd nő – a nők több mint egynegyede (27,1%) – nem fér hozzá biztonságosan kezelt ivóvíz szolgáltatásokhoz. (UN Women/UNDESA, 2023)

1,8 milliárd embernek még mindig nincs a lakóhelyén ivóvize, és minden harmadik háztartásban a nők felelősek a vízgyűjtésért. (WHO/UNICEF, 2023)

A rendelkezésre álló adatok szerint, mintegy 53 országban a nők és a lányok naponta 250 millió órát töltenek vízgyűjtéssel – több mint háromszor többet, mint a férfiak (ENSZ Nők/UNDESA, 2024) Globálisan a nem biztonságos víz, a nem megfelelő higiénia körülmények naponta körülbelül 1000 öt év alatti gyermek haláláért felelősek. (WHO, 2023) Az országok mintegy 14%-ában még mindig nincs arra gyakorlat, ami biztosítaná a nők egyenlő részvételét a vízzel kapcsolatos döntések meghozatalában.(UNEP-DHI, GWP, UN Women, 2025)

Forrás: vizvilagnap.hu