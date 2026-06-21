Ma van az apák napja

Minden évben június harmadik vasárnapján ünnepeljük az édesapákat.

Az apák napját Európa katolikus országaiban már a középkorban is ünnepelték, Szent József napján, március 19-én. Számos európai országban, mint például Portugália, Spanyolország vagy Svájc, még mindig március 19-én ünneplik az apák napját. Az apák napja mint világünnep az USA-ból terjedt el. Sonora Smart Dodd kezdeményezte 1909-ben az apák napjának megünneplését, miután részt vett egy anyák napi rendezvényen. Dodd édesapja egyedül nevelte fel őt és testvéreit, miután édesanyjuk meghalt szülés közben. Ezt az ünnepnapot 1972-ben ismerte el hivatalosan Richard Nixon amerikai elnök.

Magyarországon 1994-ben indítottak mozgalmat az apák napja bevezetésére, és bár még nincs akkora hagyománya, mint az anyák napjának, de évről évre nő a népszerűsége. Ukrajnában hivatalosan 2019 óta ünneplik ezt a napot.

Az apák szerepe a gyermekek egészséges fejlődésének biztosításában elengedhetetlen:

„Egy 2017-es ausztrál kutatás megállapította, hogy ha az apa és a baba közötti kötődés időben kialakul és erős, az minden érintett számára előnyös. Ez a kutatás új irányba tereli az apa-csecsemő kötődésről szerzett ismereteinket. Azt sugallja, hogy a gyermek életének korai szakaszában kialakuló erős kötelék az egész család jólétére hatással van.

A tanulmány megállapította, hogy ha az apa és a baba közötti kötődés erős, akkor a család működése magasabb szintű volt. A család mint család nagyon is jól funkcionált. Ám a fordítottja is igaz volt. Ha az apák nem tudtak erős kötődést kialakítani gyermekükkel, a család nagyobb valószínűséggel tapasztalt zavart és problémákat a rendszeren belül.

Ami pótolhatatlan, az az apa és az anya teljes, gyermekére fókuszáló jelenléte.

Szüksége van a gyerekeknek, a családnak az édesapákra, és az a jó, hogy az apáknak is szüksége van a családjukra. Mert a családi fészek mindenkinek meleget, erőt és biztonságot ad.

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