Mennyire biztonságosak a kárpátaljai függőhidak?

Az ukrajnai gyalogoshidak állapotáról szóló országos viták nyomán Kárpátalján is előtérbe került a függőhidak biztonságának kérdése. A hegyvidéki településeken számos ilyen átkelő szolgálja a mindennapi közlekedést, ezért állapotuk nem csupán infrastrukturális, hanem közbiztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű.

A közelmúltban nagy visszhangot váltott ki egy Rahóról nyilvánosságra került videó, amelyen egy gyalogos függőhíd erősen megrongálódott fa járófelülete látható. A felvételen hiányzó deszkák, korhadt szerkezeti elemek és a híd általános leromlott állapota figyelhető meg, ami sokakban aggodalmat keltett az átkelő biztonságával kapcsolatban.

A szakemberek szerint a hegyvidéki környezet különösen megterheli az ilyen létesítményeket. A magas páratartalom, a gyakori csapadék, valamint a hőmérséklet-ingadozások jelentősen felgyorsítják az anyagok elhasználódását. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a híd biztonságát nem lehet kizárólag a járófelület állapota alapján megítélni: a teherhordó kábelek, a felfüggesztések és a rögzítési pontok műszaki állapota legalább ilyen fontos.

Ki felel a hidak karbantartásáért?

Ukrajnában a gyalogoshidak fenntartásáért és biztonságos üzemeltetéséért az adott létesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője felel. Ez a gyakorlatban legtöbbször a helyi önkormányzatot vagy valamely kommunális vállalatot jelenti.

A hatályos előírások értelmében az üzemeltetők kötelesek rendszeres műszaki vizsgálatokat végezni, és gondoskodni arról, hogy a hidak megfeleljenek a biztonsági követelményeknek. Amennyiben egy létesítmény állapota balesetveszélyessé válik, a szükséges javításokat vagy korlátozásokat haladéktalanul el kell rendelni.

A lakosoknak is lehetőségük van fellépni az ügyben: hivatalos beadvánnyal kezdeményezhetik a helyi hatóságoknál egy-egy híd műszaki felülvizsgálatát, ha annak állapotát aggályosnak tartják.

A rejtett hibák jelentik a legnagyobb veszélyt

A hídépítési szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a legkomolyabb problémák gyakran nem láthatók szabad szemmel. Egy első pillantásra megfelelő állapotúnak tűnő híd is veszélyessé válhat, ha a fém elemek korróziója vagy a tartószerkezetek kifáradása előrehaladott.

A szakemberek szerint különösen a függesztőkábelek rögzítési pontjait és a part menti horgonyzási szerkezeteket kell rendszeresen ellenőrizni. Míg a fa járófelület viszonylag gyorsan javítható vagy cserélhető, a teherhordó elemek meghibásodása súlyos következményekkel járhat.

Ezért a mérnökök évente legalább egy átfogó műszaki vizsgálatot javasolnak, rendkívüli időjárási események – például árvizek vagy viharok – után pedig soron kívüli ellenőrzést tartanak indokoltnak.

Mit tehetnek a helyi közösségek?

A szakértők szerint a függőhidak biztonságának megőrzése érdekében célszerű lenne valamennyi településen pontos nyilvántartást vezetni az ilyen létesítményekről, feltüntetve azok korát, műszaki állapotát és az utolsó felújítás időpontját.

Fontos lenne továbbá a rendszeres műszaki auditok elvégzése, valamint a veszélyessé vált átkelők ideiglenes lezárása a javítások idejére. A lakosság megfelelő tájékoztatása – figyelmeztető táblák, terhelhetőségi adatok kihelyezése – szintén hozzájárulhat a balesetek megelőzéséhez.

A függőhidak sok kárpátaljai településen nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a mindennapokban. Biztonságuk fenntartása ezért nemcsak a hatóságok és az üzemeltetők, hanem az egész közösség közös érdeke.

Forrás: goloskarpat.info

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