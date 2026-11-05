Hullócsillagokkal és tűzgömbökkel érkeznek a Taurida meteorrajok

A Déli Tauridák szerdán, az Északi Tauridák november 12-én érik el aktivitásuk maximumát, de a meteorrajok az időszak más éjszakáin is megfigyelhetők.

A meteorrajok tagjai között a szokásosnál több különösen fényes jelenség is feltűnhet, de óránként mindössze néhány hullócsillagra lehet számítani. A szakértők szerint a Tauridák nem a nagy meteorszámukról, hanem különösen fényes, lassan áthaladó hullócsillagaikról ismertek.

A meteorrajok tagjai között a szokásosnál gyakrabban fordulnak elő tűzgömbök, amelyek a Vénusznál is fényesebbek lehetnek, és akár több másodpercig is láthatók maradhatnak.

A Déli Tauridák szerdán érik el aktivitásuk maximumát, ekkor óránként mintegy 5-8 meteor feltűnésére lehet számítani. Radiánspontjuk, vagyis az a pont, ahonnan a hullócsillagok látszólag érkeznek, a Bika csillagképben található. Az Északi Tauridák november 12-én éjszaka lesznek a legaktívabbak, óránként körülbelül 4-5 meteorral. Radiánspontjuk a Fiastyúk közelében található, és éjfél után mintegy 65 fokos magasságba emelkedik. A meteorok az égbolt bármely részén feltűnhetnek, így megfigyelésükhöz nem szükséges közvetlenül a radiánspont irányába nézni.

A szakemberek azt javasolják, hogy az érdeklődők november első két hetében minél több időt töltsenek a szabad ég alatt, lehetőleg fényszennyezéstől távol.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció (fotó: Lyridák-meteorraj 2020-ban (Fotó: Időkép/Bokodi Máté)

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