Milyen gyakran kell mosni az ágyneműt és a törölközőt?

Komfortérzetünk és egészségünk érdekében egyaránt fontos rendszeresen cserélni, mosni a fürdőszobai törölközőt, illetve az ágyneműt, amelyben alszunk. Szakértő foglalta össze, mit is jelent ez pontosan.

A paletta igen széles. Nyilvánvalóan vannak, akik napokban, hetekben gondolkodnak a kérdés kapcsán, de egy 2022-es brit felmérés szerint az egyedül élő férfiak mintegy fele például csak évente háromszor cseréli le az ágyneműjét. Mint azt Rietie Venter, a Dél-ausztráliai Egyetem mikrobiológusa írja a The Conversation oldalán megjelent cikkében, egyértelmű, hogy a négy hónaponkénti csere túlzottan ritka. De mégis hol lehet akkor meghúzni a határt az ideális gyakoriság terén? „Az ágyneműk és a törölközők meglehetősen különböznek egymástól, éppen ezért más-más időközönként javasolt kimosni őket. Miközben az ágyneműk esetében általában elég egy-két hetente sort keríteni erre, addig a törölközőknél inkább néhány naponta javasolt a váltás” – summáz a szakember.

Ezért érzékenyebbek a törölközők

Törölközés közben hámsejtek és mikrobák ezrei, milliói kerülnek a törölköző szövetébe. Lévén pedig, hogy a használata elsődleges célja az, hogy megszárítkozzunk vele, értelemszerűen hamar át is nedvesedik, ahogy az anyaga felszívja bőrünkről a vizet. Persze elhalt hámsejtek, mikrobák, izzadtság és a bőrünk által termelt zsírok az ágyneműt is beszennyezik. Nagy különbség viszont, hogy hacsak nem izzadunk túlzottan sokat az éjszaka során, akkor az ágynemű nem lesz reggelre különösebben nedves. Ráadásul, mivel eleve vastagabb anyagból készül, a törölköző tovább meg is őrzi nyirkosságát, mint azt az ágynemű tenné.

Egy szó, mint száz, a törölközőnk nemcsak bekoszolódik, de egyszersmind nagyon nedves is. Ezáltal pedig remek környezetet biztosít különböző baktériumok és penészgombák szaporodásához. A penész például különösen szereti a nedvességet. És még ha nem is válik láthatóvá a jelenléte, a törölköző bűzössé váló szaga egyértelműen elárulja. Nem mellesleg, mint arra Venter rámutat, a szag még nem minden: a szennyezett törölközővel érintkezve fellángolhatnak asztmás tüneteink, allergiás bőrirritáció léphet fel, illetve egyéb bőrfertőzések is kialakulhatnak.

Ettől függ, hogy milyen gyakran kell csere

Az ágynemű esetében fontos kérdés, hogy hogyan fekszünk bele éjszakánként. Egészen más ugyanis a szennyeződés mértéke, ha alvás előtt tisztálkodunk, és megint más, ha a fárasztó nap végén úgy, ahogy vagyunk, csak bedőlünk az ágyba, majd másnap reggel állunk be a zuhany alá. Utóbbi esetben nyilvánvalóan érdemes gyakrabban cserélni az ágyneműt. Venter ökölszabályként ezzel együtt úgy fogalmaz, hogy legalább egy-két hetente egyszer váltsunk frissre.

A törölközők esetében még sűrűbb gyakoriság indokolt. Legfeljebb néhány nap után vegyünk ki friss törölközőt a szekrényből, a régit pedig dobjuk a mosásba. Az arctörölközőknél célszerű minden használat után újat elővenni. A mosásnál ügyeljünk arra, hogy magas hőfokra tegyük be a törölközőket a gépbe, hogy biztosan elpusztuljon minden kórokozó a felületükön. Ha viszont energiatakarékossági okokból ragaszkodunk az alacsonyabb hőfokhoz, akkor célszerű egy kevés ecetet önteni a mosáshoz, ami szintén segít kipusztítani a mikrobákat és megelőzni a kellemetlen szagok kialakulását. Végül ne feledkezzünk meg a mosógépről sem: töröljük minden használat után szárazra a dobot, mivel ott szintén elszaporodhatnak a nemkívánatos mikroorganizmusok.

A furcsa szagok nyomában

Előfordulhat, hogy ugyan rendszeresen mossuk a törölközőinket, mégis rossz marad az illatuk. A magyarázat a szakértő szerint egyrészt lehet az, hogy túl hosszú ideig hagyjuk a program lejárta után a mosást a gépben. A még meleg ruhaanyagok a zárt, nyirkos térben ugyanis szintén kiváló táptalajt jelentenek a mikrobák számára. Laboratóriumi vizsgálatokból ismert, hogy ezek a baktériumok nagyjából 30 percenként meg tudják duplázni az egyedszámukat, amíg nem vesszük ki a ruhákat a mosógépből.

Ugyanígy az is nagyon lényeges, hogy lehetőség szerint a napon teregessük ki a törölközőket, ágyneműket mosás után. Ezáltal gyorsan meg fognak száradni, és biztos, hogy élvezhetjük majd a kellemesen friss pamutillatot, miután beszedtük őket. Persze rossz idő esetén a szárítógép is jó alternatívát kínálhat, mégis, amikor csak tehetjük, válasszuk inkább a napon szárítást. Annál nincs jobb.

Érdemes a mosás időzítését is tudatosan kezelni: sose dobjunk nedves, piszkos törölközőt a szennyeskosárba, mivel ott is nagyszerűen érzik majd magukat és hamar elszaporodnak a mikrobák. Nem mellesleg a bebüdösödő törölköző szagát a környező szennyesek is átveszik. Ezután pedig már sokkal nehezebb visszaadni nekik a természetes friss illatukat.

Fotó: Getty Images

Forrás: hazipatika.com