Miss és Mrs. Kárpátalja 2025 szépségverseny Ungváron

A Kárpátaljai Megyei Zenei-Drámai Színház falai között rendezték meg a hétvégén a Miss és Mrs. Kárpátalja 2025 szépségversenyt. A hírről a Karpatszkij Telehraf számolt be.

Már a verseny megvalósítása során is több jótékonysági akció fűződött a kezdeményezéshez. A közönségszavazatokból származó bevételekkel a 128. önálló hegyi rohamdandárt támogatják a szervezők. Korábban pedig 100 ezer hrivnyát gyűjtöttek a veteránok számára a megyeszékhelyen tartott divatbemutatóval.

Maguk a résztvevők is jótékonysági akciók kezdeményezőivé váltak: árvák, belső menekültek, állatmenhelyek támogatására és az erőszak elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet.

„A versenyzők közeli barátságba kerültek és támogatták egymást. Minden lánynak egy jótékony társadalmi projekt megvalósítása volt a feladata a verseny keretében. Az egyik induló például a Caritas szervezet segítségével kézműves foglalkozást tartott fogyatékkal élő emberek számára. Összefogással sok mindent elérhetünk”

– mondta Natalia Szentimrej, a verseny szervezője, az MRS. Transcontinental 2024 szépségverseny győztese.

A résztvevők számára válogatót tartottak Kárpátalján, amelyek során 60 hölgy jelentkezett a versenyre. A jelentkezők közül harminc 18 és 52 év közötti résztvevőt választottak ki. Tizenöten a Miss, és ugyanennyien a Mrs. kategóriában versenyeztek. A döntőben a hölgyeknek népviseletben, fürdőruhában és estélyi ruhában kellett színpadra állniuk.

A zsűri tízpontos skálán értékelte a résztvevőket, pontjaik összesítésével született meg a végeredmény.

A győztesek névsora a következő:

Andrea Hulezda – Miss Kárpátalja

Indija Ahapova – Miss Kárpátalja I. udvarhölgye

Anasztaszija Fedorisko – Miss Kárpátalja II. udvarhölgye

Nyikol Csernyij – Miss Közönségdíj

Anita Mandzjuk – Mrs. Kárpátalja

Ljudmila Palamarcsuk – Mrs. Kárpátalja I. udvarhölgye

Olena Litvinenko – Mrs. Arany Kárpátalja

Irina Janco – Mrs. Arany Kárpátalja I. udvarhölgye

Szvitlana Hopcsak – Mrs. Gyémánt Kárpátalja

Olha Szaprikina – Mrs. Gyémánt Kárpátalja I. udvarhölgye

Pavlina Kerek – Mrs. Közönségdíj

Ljudmila Palamarcsuknak Babják Zoltán, Beregszász polgármestere is gratulált a Facebookon a megtisztelő címhez.

Mind a 30 résztvevő koronát, címet és értékes ajándékokat kapott. A nagyszabású rendezvény megvalósítását negyven helyi partner támogatta.

A Miss Kárpátalja versenyt legutóbb 2021-ben rendezték meg szabadtéren, egy motocross pályán. Akkor 15 versenyző vett részt a megmérettetésen, és több mint ezer néző volt kíváncsi az eseményre.

„Szüksége van erre a projektre társadalmunknak, a nőknek, és a hazát védelmező férjeiknek is. Utóbbiakat a feleségeik és lányaik iránti büszkeség is élteti. Ezért támadt az az ötletünk, hogy támogassuk ebben a nehéz időszakban a lányokat és asszonyokat. Friss levegőt és a békés élet közelségét szerettük volna megteremteni számukra, miután olyan sok éven át önkénteskedtek, jótékonykodtak és támogatták a védőket. Erre összpontosítottunk a megvalósítás során”

– foglalta össze Natalia Szentimrej.

Kárpátalja.ma

Forrás: Karpatszkij Telehraf