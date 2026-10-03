MOZI PARK néven kezdi meg működését a beregszászi filmszínház

Hosszú idő után tesztüzemben újra megnyitja kapuit a mozi Beregszászban – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Babják Zoltán polgármester.

A MOZI PARK október 3-án és 4-én öt filmmel várja a közönséget.

A tervezett műsor:

10:00 – Dovzsenko. Első pillantás – életrajzi, történelmi film

– Dovzsenko. Első pillantás – életrajzi, történelmi film 12:00 – Royal Cat – animációs fantasy

– Royal Cat – animációs fantasy 14:00 – Digger – dráma, vígjáték

– Digger – dráma, vígjáték 18:30 – Verity – thriller, misztikus film

– Verity – thriller, misztikus film 21:00 – Resident Evil: A kaptár – horror, thriller

Babják Zoltán kiemelte, hogy a mozi tulajdonosainak tájékoztatása szerint – a régió sajátosságait figyelembe véve – a magyar nyelven készült filmeket eredeti nyelven vetítik majd.

A további vetítésekről és a mozi működéséről a MOZI PARK közösségi oldalán érhető el tájékoztatás.

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