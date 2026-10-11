Hagyományőrző programokkal várta szolyvai látogatóit a Nagyberegi Tájház

Október 10-én egy szolyvai csoport látogatott el a Nagyberegi Tájházba. A kirándulás egyik úti céljául a tájházat választották, ahol a résztvevők a kárpátaljai magyar népi kultúrával, a hagyományos kézműves mesterségekkel és a helyi gasztronómia különlegességeivel ismerkedhettek meg.

A vendégeket Gál Adél, a Nagyberegi Tájház koordinátora fogadta, aki tárlatvezetés keretében mutatta be a tájház gyűjteményét és az intézmény munkáját. A látogatók betekintést nyerhettek a tájház hagyományőrző és ismeretterjesztő tevékenységébe is. Megismerhették a korábban elkészült feladatlapokat és kreatív füzeteket, amelyek a népi kultúra élményszerű feldolgozását segítik. A program részeként a Szikura József Botanikus Kertet is megtekintették, valamint a tájház népi játékaival is megismerkedtek.

A látogatás központi témája a szövés és a beregi szőttes volt. A résztvevők megismerkedtek a vidék jellegzetes textilhagyományával, a szőtteseken megjelenő szimbólumokkal és a hagyományos motívumokkal.

A bemutató nem csupán a minták és a díszítőelemek világába engedett betekintést, hanem a szövés gyakorlati oldalát is közelebb hozta a látogatókhoz. Többen maguk is kipróbálták a szövőszéket, így személyes tapasztalatot szerezhettek erről a nagy türelmet és hozzáértést igénylő kézműves mesterségről.

A foglalkoztatóteremben a fonás különböző technikáival is megismerkedhettek az érdeklődők. Akik kedvet éreztek hozzá, maguk is kipróbálhatták a munkafolyamatokat, és megtapasztalhatták, milyen tudás és gyakorlat szükséges a hagyományos kézműves tevékenységek végzéséhez.

A nap gasztronómiai élményt is nyújtott. Olasz Piroska néni vezetésével salánki labdacsöröge készült a tájház konyhájában.

A szervezők olyan hagyományos, ugyanakkor kevésbé ismert helyi ételt szerettek volna bemutatni, amely a vidék gasztronómiai örökségének is értékes része. A közös ételkészítés során a látogatók nemcsak egy különleges étellel ismerkedhettek meg, hanem a hagyományos konyhai tudás átadásának közvetlen élményét is megtapasztalhatták.

A Nagyberegi Tájház programjai arra törekednek, hogy a népi kultúra értékeit ne csupán tárgyakon és kiállításokon keresztül mutassák be, hanem a személyes tapasztalatszerzés lehetőségét is megteremtsék. A szövés, a fonás és a hagyományos ételkészítés kipróbálása révén a látogatók közelebb kerülhettek ahhoz az örökséghez, amelyet a korábbi generációk tudása, kreativitása és mindennapi gyakorlata formált.

A szolyvai csoport látogatása is jól példázta, hogy a tájház egyszerre lehet kirándulási célpont, közösségi találkozóhely és a hagyományos népi kultúra megismerésének élményalapú színtere.

A Pro Cultura Subcarpathica által szervezett esemény támogatója a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége volt.

René

Kárpátalja.ma

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