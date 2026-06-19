Elballagtak a Nagyszőlősi Szent József Bölcsőde-Óvoda növendékei

Megható és felemelő ünnepség keretében búcsúztak el óvodás éveiktől a Nagyszőlősi Szent József Bölcsőde-Óvoda Csillag csoportjának növendékei június 19-én. A ballagási műsor a gyermekkor szépségét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett reményt egyaránt közvetítette.

Az ünnepség kezdetén a gyermekek magyar népviseletbe öltözve léptek a közönség elé. Kedves énekekkel és táncbemutatóval örvendeztették meg a jelenlévőket, bizonyítva, hogy az óvodában eltöltött évek során nemcsak tudásban, hanem közösségi élményekben és kulturális értékekben is gazdagodtak.

A műsor egyik megható pillanata volt, amikor a kislányok a régóta várt béke reményét kifejezve előadták a Galamb táncot. Az előadás mély üzenetet hordozott mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. Ezt követően

a ballagók közösen szárnyra bocsátották a békét jelképező fehér galambokat, ezzel is kifejezve kívánságukat egy békésebb, nyugodtabb, szeretetteljesebb jövő iránt.

A gyermekek szívhez szóló versekkel búcsúztak óvodájuktól, óvónőiktől és társaiktól. A megható sorok sok szülő szemébe könnyeket csaltak, hiszen a kis ballagók életének egy fontos szakasza zárult le ezen a napon.

A növendékektől Hromovcsuk Gabriella igazgatónő búcsúzott. Beszédében kiemelte, hogy a Csillag csoport gyermekei valóban apró csillagokként ragyogtak az intézmény életében. Útravalóként hitet, kitartást és szorgalmat kívánt számukra, arra biztatva őket, hogy őrizzék szívükben az óvodában szerzett élményeket, barátságokat és értékeket.

A ballagók a hagyományoknak megfelelően megkapták a tarisznyát is, amely jelképes útravalóként kíséri őket iskolás éveik felé.

Az ünnepség végén Márió atya Isten áldását kérte a kis ballagókra, szüleikre, valamint az óvoda valamennyi munkatársára, hogy szeretetben, egészségben és békességben folytathassák életútjukat.

Külön köszönet illeti a Csillag csoport pedagógusait és segítőjét, akik szeretettel, türelemmel és odaadással kísérték a gyermekeket első közösségi éveik során.

Kopcsa Irén óvónő, Paládi Tetjána pszichológus, valamint Ember Margaréta zenepedagógus nap mint nap gondoskodtak arról, hogy a gyermekek biztonságos, szeretetteljes és fejlesztő környezetben nevelkedjenek.

Munkájuk nyomán számtalan élmény, tudás és érték épült be a gyermekek személyiségébe. Jászinyszjka Anna dadus gondoskodásával, figyelmességével és kedvességével szintén meghatározó része volt a gyermekek mindennapjainak.

A ballagás nem csupán búcsú volt, hanem egy új fejezet kezdete is. A Csillag csoport kis növendékei immár az iskola kapuja felé veszik útjukat, magukkal víve az óvodában kapott szeretetet, tudást és lelki útravalót.

Bocskor Zita

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