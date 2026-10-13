Negyedik alkalommal családi hétvége a Vadvölgy panzióban

Az elmúlt hétvégén, 2026. október 9-11. között a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének szervezésében családi hétvégén vehettünk részt a Vadvölgy Panzióban.

Miután hazaértünk, már csak azt sajnáljuk, hogy korábban nem jelentkeztünk, hiszen fantasztikus élményekkel és szép emlékekkel gazdagodtunk. Már maga a hely is lenyűgözött bennünket, a Vadvölgy Panzió csodálatos természeti környezetben található.

Pénteken, a megérkezés és a szobák elfoglalása után, ismerkedéssel kezdtük a közös programot. A vacsora és a beszélgetések kellemes hangulatban teltek, így már az első este lehetőségünk nyílt arra, hogy jobban megismerjük egymást.

A szombati napot túrázással, kirándulással töltöttük, amely során különböző feladatokat kaptunk, és a természet kincseit kellett összegyűjtenünk. Örömmel végeztük a feladatokat, miközben megcsodálhattuk a környező táj szépségét is.

A délutáni program során elkészítettük és bemutattuk családi címerünket. Ezt különösen érdekes és értékes feladatnak tartottuk, hiszen kreatív módon mutathattuk be családunkat és mindazt, ami számunkra fontos.

A gyerekek is nagyon jól érezték magukat. Együtt játszhattak, barátkozhattak, és többféle program közül választhattak. A vasárnapot is méltóképpen zártuk. A közös záróprogram és megbeszélés után igény szerint istentiszteleten vagy liturgián vehettünk részt. A finom ebédet követően elindultunk hazafelé, feltöltődve, élményekkel gazdagodva, sok szép emlékkel a szívünkben.

Külön szeretnénk megköszönni Harapkó Marianna programvezetőnek az érdekes programokat és a hétvége nagyszerű megszervezését. Nagyon jó volt, hogy a közös feladatok mellett idő jutott a pihenésre, a kikapcsolódásra és a kötetlen beszélgetésekre is. Úgy gondolom, hogy egy ilyen hétvégén ez legalább annyira fontos, mint a közös programok, hiszen ilyenkor lehet igazán feltöltődni, egymásra figyelni és élvezni az együtt töltött időt.

Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a csodálatos hétvégének. Első alkalommal vettünk részt a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének ezen programján, de biztosan nem utoljára!

Bocskor Nikolett résztvevő

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