Márciusban jön a nyári időszámítás

2026-ban Ukrajnában a nyári időszámításra való átállás március 29-én, vasárnap hajnalban történik. Az órákat pontosan 02.00 órakor (kijevi idő szerint 3.00 órakor) kell egy órával előreállítani.

Ukrajnában a nyári és téli időszámítást még 1981-ben vezették be. Az időszámítás rendjét 1996 óta az Ukrán Miniszteri Kabinet 509-es számú határozata szabályozza, amely szerint az órákat március utolsó vasárnapján előre, október utolsó vasárnapján pedig vissza kell állítani.

A legtöbb modern eszköz – például az okostelefonok, számítógépek és okosórák – automatikusan frissíti az időt. A mechanikus órák, illetve az időt kijelző háztartási készülékek esetében azonban manuális beállításra van szükség.

Hatás az egészségre

Az orvosok szerint az egyórás időeltolódás is befolyásolhatja a közérzetet. Az első napokban gyakori lehet a reggeli ébredés nehézsége, a fokozott fáradtság és a koncentráció csökkenése. A szakemberek azt javasolják, hogy az átállás előtti napokban fokozatosan, 15–20 perccel korábban feküdjenek le aludni, valamint kerüljék a koffeinfogyasztást a délutáni órákban.

Kárpátalja.ma