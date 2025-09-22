Őszi rendezvénysorozat Beregszászban

A városvezetés az Őszi Beregszász elnevezésű kulturális jótékonysági rendezvénysorozatra várja a látogatókat – olvasható Babják Zoltán polgármester Facebook-oldalán.

Szeptember 25. és 28. között a vidékre jellemző gasztronómiai különlegességeket és kézműves termékeket árusító standok népesítik be a Kossuth teret.

Szeptember 26-án ugyanitt sportversenyeket rendeznek: közép-európai idő szerint 9:00 órától kötényfoci (2×2-es futball) és streetball várja az érdeklődőket. 10:00 órakor jótékonysági iskolai kiállítás és vásár veszi kezdetét.

Szeptember 27-én, 10.00 órakor jótékonysági futóverseny indul a makkosjánosi Barna György Stadionból. Délután 16:00 órakor pedig a beregszászi Barátság Stadionban rendeznek veterán focitornát.

A polgármester mindenkit bátorít:

„Látogassanak el családjukkal és barátaikkal, támogassák a résztvevőket, és élvezzék az Őszi Beregszász hangulatos, ünnepi légkörét!”

