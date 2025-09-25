Rekordhőmérsékletet mértek Ungváron

Szeptember 23-án 28,3 °C-ot mértek, ami új rekordnak számít az adott napon Ungváron – közölte a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ. Ez 0,3 °C-kal magasabb, mint a korábbi, 1981-ben mért maximum (28 °C).

A meteorológusok szerint ez a legmagasabb hőmérséklet a szeptember 23-i dátumra vonatkozóan az összes feljegyzés szerint.

Idén Ungváron már korábban is figyelemre méltó hőmérsékleti anomáliákat mértek: július 7-én 34,6 °C, míg április 7-én rekordalacsony, -7,5 °C volt az adott napra.

Kárpátalja.ma